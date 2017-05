Master 1000 de Madrid: Otra derrota para Murray

Google Plus

Andy Murray no alcanzó ninguna final en Master 1000 en 2017 | Foto: Getty Images

El número uno del mundo esta pasando por el peor momento de su carrera profesional. En 2016 tuvo su momento de esplendor, se consagró campeón en tres Master 1000,obtuvo Wimbledon, la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Río y cerró el año con el título en el ATP World Tour Finals. Pero toda su magia desapareció en 2017, no solo por los pésimos resultados obtenidos, ya que no llegó ni a cuartos de final en el Australian Open ni en ningún Master 1000; solo se consagró en el ATP 500 de Dubai. Pero también su juego se vio deslucido desde comienzos de año, su fortaleza defensiva no es la misma y perdió el poderío que había ganado en su revés.

En el Abierto de Madrid cayó en octavos de final frente a Borna Coric. El joven croata se impuso con mucha facilidad ante el número uno del mundo. El británico, por su parte, parecía un novicio del tenis, un simple aprendiz.Coric fue contundente, con un gran uso de aperturas, provocando que Murray juegue al ritmo que él dispuso. Andy cocechó 28 errores no forzados en un partido de solo dos sets. El resultado final fue de un doble 6-3 en una hora y 25 minutos. Borna Coric deberá enfrentar a Dominc Thiem en cuartos de final.

Es evidente el decepcionante momento que vive el dos veces campeón de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, se mantiene firme en el primer puesto, ya que la mayor parte de puntos a defender serán en la segunda mitad del año. Mientras tanto, Novak Djokovick también es irregular, reapareció el majestuoso nivel de Rafael Nadal y Roger Federer se suma a la carrera.