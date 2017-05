Djokovic avanza a la semifinal sin jugar

Djokovic avanza a Semis sin jugar

Novak Djokovic, quien venía de superar al español Feliciano López por 6-4 y 7-5, se tenía que enfrentar contra el japonés Kei Nishikori, que llegaba a los cuartos tras superar a David Ferrer por 6-4 y 6-3; pero este encuentro de Cuartos de finales no se llevo a cabo debido a que el oriental abandonó el certamen ante del partido.

Tras la cesión del nipón en el Master 1000 de Madrid, declaro lo siguiente en conferencia de prensa: "Mi muñeca todavía no está al cien por cien y no quiero arriesgarme demasiado. No me encontraba físicamente bien para poder luchar por el partido, así que decidí abandonar".

"Ahora voy a descansar un par de días. Mi intención es poder jugar en Roma, pero no puedo prometer nada. Lo más importante es París"

Por lo tanto el serbio tuvo un día de descanso, al avanzar directamente sin disputar el compromiso que tenía contra el Nº8 del Ranking. Ahora Djokovic se medirá en semis contra el español Rafael Nadal.