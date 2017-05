Andy Murray habló de su mal momento

Google Plus

Foto-montaje: Maximiliano Le Rose

"Estoy preocupado por mi juego. No siempre se puede jugar nuestro mejor tenis, pero al menos siempre se busca la forma de complicar al rival. Frente a Borna Coric no pude lograrlo, por eso estoy decepcionado" Esas fueron las palabras del escoses tras su dura derrota frente al novio tenista croata. Un doble 6-3 en menos de una hora y media que le cayo como un balde de agua congelada en la espalda. Si bien Murray declaró estar preocupado por su nivel de juego, a su vez los resultados tambien son desalentadores. Se puede jugar bien y ganar o perder, pero también se puede jugar mal y obtener los mismos resultados. El lider del ranking mundial está en el peor momento de su carrera profesional juega en un bajo nivel y los resultados tampoco llegan. En 2017 no alcanzó los cuartos de final en ningun Master 1000.

El astro britanico perdió su gran poderio en su saque. Si bien nunca fue reconocido por la excelencia de su servicio, asi como Ivo Karlovic o John Isner, Murray había conseguido, en los últimos tramos del año 2016, perfeccionar su saque hasta hacerlo realmente letal. Segun cree él, la lesión en su codo fue un factor fundamental en su bajo rendimiento. "Senti que era normal no estar sacando bien en Barcelona y Montecarlo porque todavía me estaba recuperando y seguia intententando mejorar mi saque. Sin embargo, estuve un mes sin jugar y eso me sigue influyendo"

De cara a lo que se viene, con la obligación de defender muchos puntos, fue finalista en Roland Garros y ganó Wimbledon, Andy se muestra optimista y no se desespera. "Coric quedó eliminado en la qualy de Barcelona y hoy está en cuartos de final de Madrid con un excelente nivel. Las cosas pueden cambiar muy rápido. Lo importante es tener ideas firmes y entender por que uno esta en esa situación. Espero por trabajar eso con mi equipo y jugar en un mejor nivel en Roma y Roland Garros"