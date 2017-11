La lupa sobre el Next Gen

Fuente: Web

Este torneo tiene grandes particularidades y diferencias con los demás, ya sean Masters 1000, los 500 y los 250. La ATP comienza a analizar cambios en las competencias y con la excusa de tener en un torneo donde reúne a las mejores promesas del tenis mundial, probarán todos las variantes que quieren establecer en el nuevo tenis.

La primera gran diferencia es la cantidad de games que tiene cada set: paso de seis a cuatro. El objetivo del cambio es claro. Partidos más dinámicos, más rápidos, en donde los tenistas no puedan especular a que va a jugar su rival sino que deben ir al 100 porcien desde el arranque del encuentro. Uno de los momentos más dramáticos del tenis parece ir desapareciendo de a poco: el deuce o 40 iguales. La ATP también decidió que en el Next Gen (y quizás en el resto de los torneos) no haya el punto de ventaja (advantage), por lo que cuando se produzca el empate, quien meta el siguiente punto se queda con el game.

Otra importante variante dentro del juego es el lado del servicio, ya que lo eligirá el jugador que saque. Ya no habrá 'let' (cuando en el saque la pelota golpea en la red). E incluso en este torneo ahora tendrá limite de tiempo entre punto y punto, muy parecido al básquet: 25 segundos por punto. Una de las pocas cosas que se mantienen es que los partidos serán al mejor de cinco sets.

Si hablamos de la estética del juego hay algunos cambios que al principio incomodan. En Milán, donde se realiza el Next Gen, la cancha no tiene los laterales. Realmente no es algo trascendente porque como el torneo es de single, no cambia en nada. Pero lo que resulta fuerte es la falta de árbitros de linea. Cada vez que haya dudas sobre el pique de los tiros se utilizará el 'ojo de halcón'. En cuanto a los jugadores solo tendrán una posibilidad para pedir revisión médica, mientras que con su entrenador podrán hablar cada vez que termine un set.

Estos son algunos de los primeros cambios que evalúa la ATP para este nuevo formato de torneo. Si funciona intentarán llevarlos al resto de las competiciones. No es algo nuevo para el mundo del tenis. El deporte vivió varias modificacione desde sus comienzos, y todos por problemas de televización: el cambio de color de pelota, de blanco a verde, para que se pueda ver más y la inclusión de los tie break para no hacer tan largo los partidos y que el espectador no termine cambiando de canal. En fin, las modificaciones seguirán apareciendo pero lo que seguirá estando es la pelotita que va de un lado a otro.