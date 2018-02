Miércoles de sorpresas en Delray Beach

Google Plus

Jornada muy complicada para las principales estrellas del torneo en Delray Beach Open. A la derrota de Raonic contra Johnson, se sumaron las de dos de los grandes candidatos al título. John Isner cayó por 7-6(3), 6-7(4) y 7-6(5) ante Peter Gojowczyk, poniendo de manifiesto su falta de confianza esta temporada, mientras que Jack Sock, vigente defensor del título, sucumbió a los saques y juego directo de su compatriota Reilly Opelka, por un marcador de 4-6, 7-5 y 6-3. Además, Donald Young no pudo con el ruso Evgeny Donskoy, cayendo por 7-6 (6) y 6-3.

Isner no encuentra el rumbo

Peter Gojowczyk tuvo que salvar tres puntos para partido para vencer a John Isner en Delray Beach, en un encuentro sin quiebres que terminó a favor del alemán por 7-6(3), 6-7(4) y 7-6(5), Isner que venía de una gran remontada para vencer a Radu Albot, quien lo había dejado fuera de Nueva York hace apenas una semana. Ayer pagó muy cara la falta de eficacia en las tres oportunidades de quiebre que tuvo, en un encuentro muy parejo, donde el alemán estuvo mucho más fino en dos de los tres tiebreak del partido y consiguió situarse en los cuartos de final del torneo, instancia en la que se enfrentará con el ruso Evgeny Donskoy.

Gojowczyk e Isner llevaron a cabo un encuentro sin mucho dinamismo y con pocas variantes en los peloteos. No obstante el suspenso y el dramatismo que existió a lo largo de las dos horas y media, con el estadio volcaron apoyando al tenista local, quien mantuvo un alto porcentaje de primeros servicios pero no logró redondear una correcta actuación en la faceta defensiva.

Luego del partido el alemán manifestó que, "Traté de tomar mis tiros y no contenerme", dijo Gojowcyzk. "Tenía tres puntos de partido, pero jugué bien. Creo que los dos jugábamos bien". Por su parte Isner manifestó, "Estuve cerca de ganar el partido", dijo el estadounidense. "El hizo tres primeros servicios consecutivos, y gracias a un flotado tiro de revés, con mucho ángulo logró salvar el partido", y agregó “luego se posicionó bien y saco la diferencia”.

Sock sucumbe ante los bombazos de Opelka

El wild card Reilly Opelka, ubicado en el puesto 228 en el mundo, sorprendió al máximo favorito y campeón defensor, Jack Sock, por 4-6, 7-5 y 6-3 el miércoles para alcanzar los cuartos de final del torneo ATP en Delray Beach, Florida. El imponente Opelka de 20 años, jugando su primer torneo de nivel ATP en 2018, disparó 17 servicios directos para superar al número ocho del mundo, dando fin a un día de sorpresas.

Johnson le dio batalla a Raonic

El estadounidense Johnson logró su primera victoria de su carrera contra Milos Raonic en cuatro encuentros disputados entre ambos. Clasificado en el puesto 51 del mundo, Johnson trató durante todo el partido que Raonic no le ejerciera presión, Steve tuvo que soportar 11 servicios directos del canadiense, y gracias a que el canadiense no le ejerciera presión el estadounidense logró jugar invertido durante todo el partido y pudo manejar los puntos de mayor presión. Tras finalizar el partido el estadounidense manifestó, "Cualquier oportunidad de jugar más partidos que siempre genere confianza", Johnson, quien enfrentará al ruso Evgeny Donskoy, ganador de 7-6(6) y 6-3 sobre el estadounidense Donald Young. Además el estadounidense agregó, "En el primer set tuve un quiebre en el segundo descanso, y eso me permitió trabajar cómodamente sobre el juego de mi rival".

Se puede abrir el camino para Juan Martín Del Potro, solo depende del argentino, que deberá jugar muy bien para ganarle al escurridizo Frances Tiafoe.