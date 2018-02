Verdasco confirma su gran semana en Río

Google Plus

El partido generaba expectativa, dos jugadores con prestigio, que venían de dar dos golpes importantes. Verdasco sacándose de encima al número seis del mundo Dominic Thiem y máximo favorito del torneo y el italiano al finalista del Argentina Open, Aljaz Bedene. Los dos tenían la oportunidad de volver a una final, y en la previa quien venía teniendo una semana muy buena era el español quien había jugado muy bien contra Thiem. Fognini siempre con sus altibajos, el raro de la película, un crack con la mano y un inmaduro con la cabeza.

Por ello en el primer set el español entró con toda la furia que tienen los tenistas de ese país, quebró rápidamente a Fognini y después sostuvo su saque, con el misil que tiene en su drive de derecha dominó las acciones y pudo quebrar al jugador italiano en dos oportunidades más para quedarse con la primera manga en tan solo por veinticuatro minutos por 6-1.

Después de pedir tiempo con el fisio y darse una vuelta por vestuario, el italiano saltó a la cancha con más ganas de jugar al tenis y enmendar su mal comienzo. Intentó reaccionar, ofreció algo más de lo que había ofrecido hasta el momento, mejoró en la pista y fue algo más competitivo. Incluso llegó a tener triple punto de quiebre en el quinto juego con 2-2 en el marcador que hicieron saltar las alarmas del tenista español. Verdasco, que estaba fino, consiguió sacar ese juego crucial adelante y se quedó con su servicio gracias nuevamente a su saque y a su posicionamiento en la cancha aunque los fantasmas volvieron a la cabeza del finalista de Río hace tres años, quizá para gastar su último cartucho.

En el décimo juego de la segunda manga la empezó Fabio con una doble falta, mal presagio. Pero no, no vino aquí el quiebre, sino un par de juegos más tarde. Donde más duele, cuando ya casi estaban ambos por irse a la muerte súbita, allí donde el panorama más negro puede girar en luz, justo el cambio de guion que buscaba el italiano. Pero ya era tarde, Verdasco apretó en ese duodécimo juego y un revés paralelo del italiano no quiso tocar la línea. Verdasco se coloca en la sexta final de su carrera en un ATP 500, aunque solo pudiera ganar la de Barcelona 2010. Mañana ante Schwartzman buscará celebrar por todo lo alto su regreso al top 30 a partir del próximo lunes.