Nadal: "A estas alturas de mi carrera solo busco ser feliz”

El torneo ATP 500 de Acapulco, recibe al único jugador que le puede hacer sombra a Federer en el reinado del Ranking Mundial, inclusive perdiendo en las primeras ronda de los torneos de Acapulco e Indian Wells, desplazaría a Roger Federer si el suizo no supera la barrera de los cuartos de final en el primer Masters 1000 del año. Pero eso no lo obsesiona a Rafa quien le manifestó con su habitual carácter distendido y reivindicando que su posición en el ranking ATP no es lo primordial para él, Nadal puso las cartas sobre las mesas, calmó a los alarmistas y mandó mensajes interesantes.

Por ello el español manifestó que, “Juego este torneo porque me gusta jugarlo, porque me hace feliz, me siento querido por México y la organización. Mi ilusión es jugar este torneo, pero para mí no hay ninguna estrategia con el ranking. Yo no busco el Numero 1. Si lo soy, perfecto. Si no lo soy pues perfecto también porque a estas alturas de mi carrera solo busco ser feliz. Por eso juego los torneos que me hacen feliz e intento estar competitivo”. Además continuó diciendo, "Ni Roger ni yo hemos buscado con ahínco esa posición. Hemos armado nuestros calendarios sin pensar en ello y las situaciones vividas nos han llevado ahí. Si lo soy perfecto y si no pues también”.

Nadal ni siquiera piensa en su condición de primer cabeza de serie en Acapulco, donde empieza su campaña ante el también español Feliciano López. “No me siento favorito para ganar el torneo ni tengo la presión interior de buscarlo. Solo vengo aquí a intentar dar lo máximo para que todo salga de la mejor manera posible. A estas alturas, la presión no es ser el No. 1 del torneo sino la exigencia personal de intentar hacer las cosas bien”. Por ello el jugador español manifestó sobre cómo está llevando sus entrenamientos, "Estoy entrenando casi tres horas diarias, además del gimnasio. Intento estar competitivo siempre que disputo un torneo y es un placer seguir sintiendo que puedo competir con más de 31 años"

Tras retirarse ante el croata Marín Cilic en cuartos de final del Abierto de Australia Rafa no compite desde entonces, y todo este parate lo llevó a descansar y estar seguro que puede dar lo mejor en México y así lo manifiesta “Estoy feliz de estar aquí. Me siento recuperado de lo que sucedió en Melbourne. Tomé un par de semanas de descanso y trabajé duro en la rehabilitación. La semana pasada comencé a practicar duro otra vez. Me siento listo”.

En Acapulco ha entrenado desde el viernes dos veces al día y ha visitado el gimnasio entre prácticas. Su cuerpo ha respondido, por lo que nada impediría que debute ante un rival con el que tiene récord positivo de 9-4, pero contra el que ha perdido en los últimos dos duelos (Shanghái 2014 y Cincinnati 2015). Feliciano será un test de confianza y eficiencia física.

“Las lesiones han sido un rival más en mi carrera. Pero, bueno, es parte de lo que es mi vida en sí. Intentamos como siempre aceptar las adversidades y trabajar a pesar de ellas. Hace tiempo que disfruto mucho de este deporte, hay momentos en que disfruto más, otros en que hay más problemas y disfruto menos, pero en general si el cuerpo responde, estoy feliz. Me hace feliz estar aquí sintiéndome suficientemente competitivo para luchar por todo lo que me motiva a los 31 años”.

Esta edición en el Abierto Mexicano Telcel será especial para Nadal porque se cumplen 25 años del inicio del torneo por ello manifiesta con placer sus logros, “El título de 2005 es especial porque fue mi primer ATP 500. Pero sinceramente es más especial el del 2013, porque tuve una situación muy complicada, de varios meses sin poder jugar ni competir. Llegué con muchos problemas físicos, la rodilla me seguía molestando y para mí ganar este torneo fue un punto de partida muy importante. Es uno de los torneos que está en mi corazón en mi carrera en general”.

Rafa Nadal ha revolucionado Acapulco, pero los tiempos cambian, los favoritos caen y el único que este año ha dado muestras de ser imbatible es su majestad Roger Federer, Nadal por ahora no ha podido regresar de sus lesiones.