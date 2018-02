Lucas Pouille: "Cuando ganas, debes celebrar de la mejor manera"

Lucas Pouille no pudo ayer ganar el segundo torneo consecutivo en el Open 13, después de perder la final en Marsella ante el ruso Karen Khachanov en 3 sets. El francés de 24 años ahora no es solo una esperanza, sino una realidad sólida de su país, que constantemente milita en el mundo de los 20 mejores y recientemente ha sido un protagonista en la victoria de su equipo en la final de la Copa Davis.

Entrevistado por la ATP, Pouille recordó su primera final en un torneo ATP que había alcanzado en el 2016 en Bucarest, donde perdió contra Verdasco: "Me sentía muy seguro de mí mismo, estaba jugando un buen tenis, así que me entusiasmó la idea de jugar mi primera final y ganar mi primer título ATP. A esa edad no es trivial, por lo general no terminas una semana siempre ganando. Pero en esa final prevaleció Verdasco, y tuve que aceptarlo”. Pouille, continuó, "Ese mismo año, hambriento de victorias, llegué a los cuartos de final en Wimbledon, luego nuevamente a los cuartos de final en los Estados Unidos, tras ello seguí sintiéndome seguro de mí mismo, seguí jugando mi juego, con el apoyo de mi equipo y mi familia, seguro de que el primer título llegaría tarde o temprano”. El primer título vino de hecho ese mismo año, en el Marsella Open, en la final contra Dominic Thiem. "Fue un momento emocionante, mi primer título, fue genial ver cómo el trabajo arduo y la perseverancia eventualmente te traerán trofeos". "Obviamente, jugar en casa, frente a tu publico te de apoyo, es más fácil y te da mucho ventaja y además contra Dominic jugué una muy buena final”.

Pero Pouille también habla de cómo festejar luego de una victoria importante: "Soy el tipo de persona a la que le gusta celebrar con dignidad después de un triunfo. Vamos, si no celebramos lo suficiente ahora que somos jóvenes y jugamos, ¿cuándo lo haremos?"; "Después de una buena semana, mereces celebrar, con una buena cena, o ir a clubes, con tus amigos más cercanos... tienes que convertirlo en un momento único, siempre puedes recordar".

Entre los mejores amigos de Pouille en el circuito está el belga David Goffin, con el que los franceses pasaron las vacaciones en las Maldivas en diciembre pasado (también con Tsonga y sus amigas), y todo esto unos días después de la conclusión de la Copa Davis final Bélgica-Bélgica, en el que los dos fueron oponentes en el campo. Esta es también la belleza del tenis.

Luego de una derrota en una final, el jugador francés demuestra de lo orgulloso y feliz que se encuentra por jugar tenis, de lo que disfruta en las victorias, pero también de que la vida es una sola y hay que saber disfrutarla.