Del Potro en segunda ronda de Acapulco a paso firme

Casi sin transpirar. Juan Martín Del Potro no tuvo problemas en su debut, se deshizo de Mischa Zverev en apenas una hora de juego y ya está en segunda ronda de Acapulco. Muy firme y lleno de confianza, no tuvo rival en un flojo alemán que no lastimó con su saque.

El mayor de los hermanos Zverev no fue oposición para Del Potro. Su servicio fue quebrado en cinco oportunidades a lo largo del partido y en su lenguaje corporal se notaba la falta de confianza que no le permite tener buenos partidos. En el primer parcial, el tandilense arrancó con su saque y tras tres games logró quebrarle dos veces consecutivas a su rival para llevarse el set sin inconvenientes por 6-1.

En la segunda manga el curso del partido siguió de la misma manera, a pesar de que Zverev logró quedarse con el saque de Del Potro en una ocasión. De todas maneras no fue suficiente ante el argentino, quien se floreaba con exquisitos golpes, como un passing de revés que fue celebrado por todo el público presente. Finalmente Del Potro se quedó con el segundo set por 6-2. La gran diferencia del encuentro estuvo en los tiros ganadores: 56 del número 9 del mundo y 33 para el alemán, que también quedó eliminado del dobles junto a su hermano Alexander.

Ahora la Torre de Tandil se verá las caras con David Ferrer, con quien tiene un historial negativo. El español le ganó en seis oportunidades y él lo hizo en cinco. Lo positivo es que en los últimos tres encuentros se impuso Del Potro. El antecedente más cercado data de este mismo año con el triunfo del argentino por un doble 6-4, en las semifinales de Auckland.