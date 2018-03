Rafa Nadal no estará en Indian Wells ni en Miami

Nadal ha tenido un inicio de año bastante complicado. En el Abierto de Australia tuvo un inicio bastante prometedor hasta que se tuvo que retirar en cuartos de final por problemas musculares cuando enfrentaba al croata Marin Cilic. Desde aquel 23 de enero, el tenista de 31 años de edad no ha logrado disputar un solo partido.

Luego del retiro del Abierto de Australia, esta semana no pudo entrar ni siquiera a disputar el partido contra Feliciano López al tenerse que retirar del torneo por problemas en el psoas-ilíaco de la pierna derecha. En ese momento manifestó: "Desgraciadamente ayer en el último entrenamiento antes de la inauguración volví a notar un pinchazo en la misma zona donde tuve el problema en Australia", señaló el balear en conferencia de prensa. La zona de la molestia de Nadal es la parte de arriba del cuádriceps. Debido a que hay líquido en la zona de la lesión, no se le han podido hacer estudios para determinar su gravedad en ese momento.

Pero con los estudios ya realizados el jugador español hoy manifestó mediante un comunicado de prensa: "Hola a todos. Lamentablemente me veo obligado a escribiros esto, pero se confirmaron mis peores presagios y al final la lesión que sufrí en el último entrenamiento en Acapulco antes de comenzar el torneo resulta ser en la misma zona que en Melbourne. No podré jugar en Indian Wells ni Miami y el objetivo ahora es recuperarme para estar a punto para la temporada de tierra batida. Si fue doloroso retirarme en Acapulco donde tantos fans tengo que siempre me apoyan, es también doloroso no estar con mis fans en Estados Unidos en esta gira americana de marzo que siempre ha sido importante. Os echaré de menos pero haré todo lo posible para estar de vuelta en 2019. Muchas gracias".

Por ello su regreso será en la temporada de arcilla, donde tiene prácticamente todo por defender y deberá estar a un 100% para defender una gran cantidad de puntos que tiene en juego. El español, que defendía la final de Miami y los octavos de final de Indian Wells, perderá por tanto 690 puntos en su ranking y acudirá a la temporada de tierra con todo por defender.