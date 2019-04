Todo listo para UFC 169

UFC nos trae nuevamente una cartelera que promete, con dos enfrentamientos por el cinturón. La pelea estelar será entre el campeón de peso gallo Renan Barao, y el reemplazante de Dominick Cruz (lesionado en la pelvis), Urijah Faber. Un combate que promete con dos contendientes de gran nivel tanto en jiu jitsu como en el striking. Es el segundo enfrentamiento entre ambos, el primero lo ganó el actual campeón por decisión unánime, cuando estaba en juego el cinturón interino. Barao lo defendió hasta convertirse en el campeón regular, ya que Cruz no pudo volver para este evento, fecha límite que le puso el UFC.

“Planeo hacer de ésta una pelea más intensa. Odio estar en peleas que no son muy emocionantes, planeo hacer de este un muy emocionante combate y conseguir la finalización" sentenció el retador.

En la co-estelar de la noche tenemos el enfrentamiento entre José Aldo y Ricado Lamas, donde estará en juego el cinturon de peso pluma. El retador prometió que será "una guerra" y agregó: "Sé que estoy preparado para esta pelea, que será una guerra, pero trato de estar tranquilo y de pensar en el entrenamiento. Ya hice todo lo que tenía que hacer, ya nada va a mejorarme. Ahora solo debo concentrarme en lo que tengo que hacer para ganar".

Se rumorea que de ganar, Aldo podría dejar el cinturón vacante y subir de división.

Además, Frank Mir combatirá contra Alistair Overeem y el perdedor podría ser despedido de la compañía, así que esta pelea promete ser emocionante

Cartelera y cómo verlo:

CARTELERA PRINCIPAL



Renan Barao (135) vs. Urijah Faber (134.5)

Jose Aldo (145) vs. Ricardo Lamas (144.5)

Frank Mir (256.5) vs. Alistair Overeem (257)

Ali Bagautinov (126) vs. John Lineker (126)*

Abel Trujillo (155.5) vs. Jamie Varner (156)



PRELIMINARES



John Makdessi (155) vs. Alan Patrick (155.5)

Chris Cariaso (125) vs. Danny Martinez (125.5)

Nick Catone (185.5) vs. Tom Watson (185.5)

Al Iaquinta (155) vs. Kevin Lee (155.5)



PRIMERAS PRELIMINARES



Andy Enz (184.5) vs. Clint Hester (185.5)

Rashid Magomedov (155) vs. Tony Martin (155.5)

Neil Magny (170.25) vs. Gasan Umalatov (170)



*Dio el peso en su segundo intento

CARTELERA PRINCIPAL

EUA - Sólo por PPV - 10pm ET / 7pm PT

Latinoamérica - UFC Network y www.ufc.tv - 9pm MEX / 12am ARG

España - PPV en www.ufc.tv y USTREAM - 4am





PRELIMINARES

EUA - FOX Sports 1 y FOX Deportes - 8pm ET / 5pm PT

Latinoamérica - UFC Network y www.ufc.tv - 7pm MEX / 10pm ARG

España - www.ufc.tv - Gratis en www.ufc.tv - 2am





PRIMERAS PRELIMINARES

EUA - UFC Fight Pass - 6:30pm ET / 3:30pm PT

Latinoamérica - www.ufcespanol.com - 5:30pm MEX / 8:30pm ARG

España - www.ufc.tv - 12:30am