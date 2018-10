UFC Chile: Cannetti promete vengar las Malvinas

A pocos días del debut de UFC en Chile, unos de los enfrentamientos más importantes para los locales como para los argentinos es el choque entre Guido "El Ninja" Cannetti contra Diego "Pitbull" Rivas. Sobre dicho combate el marplatense opino sobre su antagonista en redes sociales y en los medios de comunicaciones.

“Voy a vengar las Malvinas y a la Selección, prometo arrancarle la cabeza”, fueron las palabras que uso el argentino Guido Cannetti cuando escribió en su cuenta de Instagram afirmando que sería el rival de Diego Rivas en el UFC Chile. Los fanáticos nacionales inmediatamente le hicieron notar su molestia y criticaron su actitud, algo que no le afecta. Desde California, Estados Unidos, el "Ninja" tomó una pausa en su entrenamiento y responde a la prensa para recalcar que, el 19 de mayo, va con todo a las tierras vecinas de nuestro país.

"Me gusta el conflicto y crear un clima hostil porque se vende más la pelea"

"Siempre me gustó. Los veía como reaccionaban con los cantantes en el Festival de Viña del Mar, así que me gusta el desafío, el poder mostrar mi trabajo… y qué mejor que hacerlo ante un público como ese, que es muy estricto y espera mucho de uno", afirmó el Ninja. También es un público que no recibió muy bien sus declaraciones sobre vengar las copas que perdió la selección Argentina ante la chilena y el conflicto por las islas Malvinas ante su rival, una vez confirmado el combate. "Esas son sólo declaraciones. La gente cree que soy así, pero en verdad soy buena persona. A veces hay cosas en la cabeza y uno responde como ese día", aclaró en cuanto a lo escrito en Instagram.

Que puede esperar en la pelea

"No es muy activo, pero sí muy fuerte y de buen contragolpe. De todas formas, es muy difícil planear el combate, porque cuando subes a pelear, te puede cambiar todo y tienes que reaccionar según las circunstancias se presenten", atestiguó Cannetti.

Se pido ser la estelar pero no lo aceptaron

"Era imposible, por mi carrera y por la de Diego. Igual será la pelea que movilizará más a la gente. Imagínate, un argentino contra un chileno, allá… será la pelea más linda, nos merecíamos que fuera estelar. La estelar de ahora no la conoce nadie", asentó el argentino.