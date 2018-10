"Pitbull" Rivas con un ímpetu para la pelea

Diego "Pitbull" Rivas Figueroa, peleador chileno de artes marciales mixtas, que actualmente compite en la categoría de peso gallo en Ultimate Fighting Championship (UFC), habló para los medios sobre la pelea que sostendrá este sábado ante el argentino Guido Cannetti en el Movistar Arena, en el UFC Chile. Para este duelo, el deportista nacional de 26 años, se fue a preparar a Estados Unidos y también lo hizo en Temuco, su ciudad natal.

"Me siento súper bien, contento, ansioso, pero tranquilo y confiado con el trabajo que he hecho con mi equipo. Estoy feliz que se vea la UFC en Chile y la posibilidad de luchar por un título en mi país es fantástico. Daré lo mejor de mí y tengo buenas sensaciones", sostuvo Rivas. "Ahora soy un poco más conocido, la gente ya está al tanto de esto, de la UFC y artes marciales y le están dando el espacio que se merece este deporte en el país y es uno de los deportes que más han crecido este año", agregó "Pitbull".

"Espero escuchar el cantico Chi-chi-chi... Le-le-le", manifestó.

Finalmente, Rivas hizo un llamado al público para que le entregue el máximo apoyo en el combate de este fin de semana ante el argentino. "El condimento diferente esta vez, es que somos locales y el público nos apoyará. Será inevitable no sentir un grado de presión, pero estar con mi gente y familia me ayudará al momento de subirme al ring a pelear. Les pido a todos que me apoyen al máximo", lanzó.

El peleador chileno llega a este combate con 7 victorias en los últimos 8 enfrentamientos por la UFC.