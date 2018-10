Bisping se retirará de las MMA

Hace doce años, Michael Bisping decidió ingresar a UFC. Poco sabrían que haría historia en la compañía, pues consiguió ser el peleador con más victorias en la historia. Sin embargo, no fueron gratis pues el excampeón de peso medio decidió dar un paso al costado del octágono.



Con 39 años, y con mismo número en cantidad de victorias, Bisping reveló que su salud corre peligro. Una lesión en el ojo amenaza con dejarlo ciego, razón por la que ha decidido retirarse luego de casi quince años de carrera.

Tras dos derrotas seguidas ante Georges St-Pierre y Kelvin Gastelum, The Count reveló en su podcast que está padeciendo de complicaciones en su ojo izquierdo (viendo destellos de luz) y que estas complicaciones han persistido en los últimos meses. Los doctores le han diagnosticado un desprendimiento vítreo en su ojo izquierdo, una condición que lo pone en mayor riesgo de perder la retina.

"Lamentablemente no es una pelea lo que voy a anunciar. Voy a anunciar mi retiro oficial de las artes marciales mixtas".

"Estuve viendo esta película anoche y pensé que no valía la pena. No vale la pena. ¿Qué más necesito hacer? Gané el cinturón, obtuve muchos triunfos, hice todo lo que me propuse lograr. ¿Qué sentido tiene azotar a un caballo muerto? Hice todo lo que me propuse lograr, y afortunadamente ahora utilicé mi plataforma para abrir otras puertas. Tienes que saber cuándo alejarte. Tengo casi 40 años, es el momento”, testificó emocionado el ya ex-peleador. Así, Michael Bisping se despide de UFC con una marca personal de 30–9. Además, con el récord de 20 victorias, el mayor número en la compañía, junto a Georges St-Pierre y Donald Cerrone.