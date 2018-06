Phillip Brooks sigue con el "pie izquierdo"

Phillip Brooks, conocido en el ámbito del Wrestling como CM Punk, realizó sin éxito la segunda aparición en el octágono de la promoción UFC. El ex WWE se enfrentó y perdió (después de tres rounds y a decisión unánime) contra Mike Jackson, quien también busco su reivindicación en el octágono, en el UFC 225 celebrado en Chicago.

En casa se sobrevive, nada más

Como se encontraba en casa, "The Best in The World" fue ovacionado por todos sus coterráneos al momento de salir. Mientras que el rival, como es evidente, se llevó el masivo abucheo general de los presentes.

El ex campeón de la empresa de Vince McMahon trató de analizar al rival desde el inicio del combate e incluso pudo llevarlo al enrejado donde dominó por unos momentos, pero Johnson pudo salir adelante para lesionar a su rival. CM Punk demostró mejoras con respecto a su primer combate, pero aún falló en acciones básicas para un profesional. Por su parte, Jackson fue superior en todo aspecto, pero no logró acortar el encuentro, por lo cual fue criticado duramente luego del combate.

Finalizado el combate, Brooks no hizo declaraciones a Joe Rogan, quien hace entrevistas a los protagonistas al terminar los enfrentamientos. Según el reconocido periodista de MMA Fighting, Ariel Helwani, CM Punk fue llevado a un hospital para que se le realice una tomografía computada, por orden de UFC.

Esta fue la segunda pelea de Phillip "Punk" Brooks en UFC, y su segunda derrota en la principal empresa de artes marciales mixtas. Anteriormente, había caído ante Mickey Gall en un tiempo de 2:14.