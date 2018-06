Confirmado Gaethje contra Iaquinta en UFC Fight Night 135

Se espera que un par de pesos ligeros peguen en agosto cuando Justin Gaethje se encuentre con Al Iaquinta en el evento principal de la próxima cartelera de la UFC Fight Night en Lincoln, Nebraska.

Los oficiales de UFC anunciaron el enfrentamiento el miércoles por la noche.

La pelea servirá como el segundo evento principal de Gaethje desde que se unió a la promoción ya que el ex campeón de la Serie Mundial de Combate buscará recuperarse después de un par de derrotas consecutivas ante Eddie Alvarez y Dustin Poirier. Si bien Gaethje ha sufrido dos derrotas consecutivas, aún ha logrado ganar tres honores de 'Fight of the Night' en su trío de combates desde que se unió al equipo de UFC.

Mientras tanto, Iaquinta hará su primera aparición desde que perdió una decisión de cinco asaltos contra el campeón de peso liviano Khabib Nurmagomedov en abril en UFC 223. Se esperaba que Iaquinta enfrentara a Paul Felder en la tarjeta, pero un cambio de última hora puso al nativo de Nueva York en el principal evento con solo 24 horas de anticipación.

Antes de ese revés, Iaquinta había ganado cinco peleas seguidas, incluyendo cuatro victorias por nocaut o por nocaut técnico. Gaethje e Iaquinta ahora buscarán retomar el camino cuando se reúnan el 25 de agosto en el regreso de UFC a Nebraska.

Estas son las peleas que se han anunciado:

Justin Gaethje vs. Al Iaquinta

Andrew Sánchez vs. Antonio Braga Neto

Eryk Anders vs. Tim Williams

Rani Yahya vs. Luke Sanders

Drew Dober vs. Jon Tuck