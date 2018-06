The Notorious en la corte

Google Plus

El jueves en la ciudad de Nueva York, McGregor, el asociado Cian Cowley, y su equipo legal se presentaron en un tribunal en Brooklyn para abordar los cargos derivados de sus caóticas acciones en el Barclays Center el pasado abril.

La aparición fue breve ya que el equipo de McGregor y Cowley informó al tribunal que planean negociar una declaración de culpabilidad. Con eso, la sesión fue descartada y la próxima audiencia, donde se espera que McGregor y el equipo de Cowley ingresen a la petición, fue anunciada para el 26 de julio.

"Lamento mis acciones que llevaron a hoy. Entiendo la seriedad de este asunto y tengo la esperanza de que esto se resuelva. Gracias a todos."

"Hoy estamos aquí para enfocarnos en los tribunales, no nos vamos a enfocar en ningún plan futuro hasta que no manejemos este asunto", declaró Attar. "En este momento estamos en buenas negociaciones con el fiscal del distrito, así que nos enfocaremos en eso y nos enfocaremos en el futuro más tarde". Attar agregó que espera que la situación legal de McGregor se resuelva el 26 de julio.

McGregor, Cowley y sus compañeros de equipo invadieron el área de carga del Barclays Center el 5 de abril después de la conclusión del día de los medios de UFC 223. Los hombres comenzaron a golpear el autobús de combate UFC, que estaba transportando a los atletas de regreso al hotel. En medio del caos, McGregor tomó una camioneta y la arrojó al autobús, rompiendo una ventana y enviando vidrio a la cara y al cuerpo de algunos luchadores.

Según los informes, el ataque fue en represalia por Khabib Nurmagomedov y su equipo que arrinconaron a su compañero de McGregor, Artem Lobov, en el hotel un día antes. Lobov estaba programado para estar en la tarjeta y Nurmagomedov, rival de McGregor, iba a encabezarlo.

Como resultado de que McGregor arrojara la plataforma en el cristal, Michael Chiesa quedó ensangrentado y tuvo que retirarse de su lucha planificada contra Anthony Pettis. Ray Borg se puso vidrio en el ojo y se consideró que no era apto para enfrentar a Brandon Moreno en la tarjeta. Y Lobov fue sacado por el UFC de su pelea programada con Alex Cáceres debido a su participación con McGregor.

McGregor y Cowley se entregaron al Departamento de Policía de Nueva York más tarde esa noche. Fueron liberados con un bono de $ 50,000 y $ 25,000, respectivamente, y se les permitió viajar de regreso a Irlanda.

El 6 de abril, McGregor fue acusado de tres cargos de asalto y un cargo de conducta criminal, mientras que Cowley recibió un cargo de asalto y un cargo de conducta criminal.

McGregor no ha peleado en el UFC desde que se convirtió en campeón de peso liviano con una victoria sobre Eddie Alvarez en noviembre de 2016 en el Madison Square Garden. El presidente de UFC, Dana White, planea reunirse con McGregor el lunes. Previamente, White ha dicho que McGregor peleará próximamente contra Nurmagomedov, quien se convirtió en campeón de peso liviano con una victoria sobre Al Iaquinta en UFC 223.

El año pasado, McGregor no peleó en MMA, concentrándose en conseguir y luego prepararse para un combate de boxeo de gran éxito con Floyd Mayweather. Mayweather venció a McGregor por nocaut técnico en el 10mo asalto, pero McGregor ha dicho que se emboló en el vecindario de $ 100 millones. Mayweather vs. McGregor fue la segunda tarjeta de pago por visión más grande de todos los tiempos, detrás de Mayweather vs. Manny Pacquiao.