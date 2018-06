Mayweather no irá a las MMA

Mister Money fue entrevistado por TMZ Sport, donde descartó por ahora toda posibilidad de pelear. “Estoy realmente ocupado, hay un montón de cosas pasando por fuera.” Comentó Mayweather. Asimismo, mencionó: “En caso que no has escuchado, estoy construyendo el edificio más alto de Ciudad de Nueva York. Soy uno de los inversores, de hecho, invertí nueve cifras”.

Ratificó que su posición puede variar: “Por ahora no estoy pensando en pelear. Es posible que dentro de dos semanas tú me puedes entrevistar y puedo contradecirme. Soy solo un humano”. Agregó: “Así que en dos semanas puedes volver a preguntar, adivinen qué voy a decir, Pelearé en MMA. Y dos meses después de eso, diré, No voy a pelear en MMA, no voy a pelear en Boxeo".

En cuento a su actualidad, declaró: “De hecho en este momento no sé qué es lo que estoy haciendo, pero sé una cosa, me pagan”; siendo el deportista más pagado a nivel internacional (superando a Leonel Messi).

Floyd Mayweather, quien ya celebró su cumpleaños número 41 el pasado febrero, salió del retiro cuando enfrento a Conor Mcgregor, aún está invicto con un récord de 50-0. Lo hizo al superar al filipino Manny Pacquiao, cuando se retiró tras igualar la marca del legendario Rocky Marciano y luego al salir del retiro para vencer en la llamada pelea del siglo a la estrella de las artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor. Solo resta ver si seguirá con la idea de volver a pelear o volverá a estar a formar parte de las filas de los retirados.