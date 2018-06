UFC 226: ¿Brock Lesnar peleará en el evento?

"No mire ahora, pero parece que Brock Lesnar podría estar presente en el UFC 226 el próximo mes en Las Vegas." Según un informe de Dave Meltzer del Wrestling Observer, Lesnar está en conversaciones con Ultimate Fighting Championship (UFC) para hacer una aparición en el evento masivo de PPV (pay-per-view) de la promoción el 7 de julio.

Si los informes son ciertos y Lesnar está trabajando para regresar al Octágono, tiene sentido contar con el antiguo campeón de peso pesado para el UFC 226, que contará con un choque de peso pesado entre el actual rey de división Stipe Miocic y el campeón de peso semipesado de UFC, Daniel Cormier.

Sobre el dossier de Lesnar :

Se le ha pedido a "The Best" que se enfrente al ganador de la competencia 7/7 Stipe Miocic vs. Daniel Cormier por el título de peso pesado, que desde un punto de vista deportivo es absurdo dado que "The Anomaly" no ha tenido una verdadera victoria de UFC desde Shane Carwin en 2010 (La victoria de 2016 sobre Mark Hunt se cambió a un no contest cuando resultó positivo en prueba de dopaje para Clomiphene).

Pero eso también sería una pelea de dinero. Como se señaló anteriormente, se va al cable. La idea de esa pelea es el 12/30 en Las Vegas, lo que significa que Lesnar necesita volver a estar en el grupo de pruebas de la USADA antes del 30 de junio. Si lo hace, no sería una sorpresa para Lesnar aparecer en el show 7/7 UFC 226. Puedo decirte que, aunque eso no se haya decidido, es algo en discusión para él que se presente y desafíe al ganador o que al menos se burlen de eso.

Mientras se rumoreaba que Lesnar tenía una potencial pelea superflua con Jon Jones, la promoción ha decidido tomar otra ruta. En cambio, el peso pesado inactivo podría obtener el primer crack al ganador de Miocic vs. Cormier a finales de este año cuando sea elegible para regresar.

Algunos fanáticos de la pelea pueden estar en desacuerdo con Lesnar interviniendo y peleando por el título de peso pesado, o incluso aterrizando una súper pelea impulsada por dinero con 'Bones', pero UFC siempre ha favorecido a la superestrella de la WWE para reforzar las compras de los eventos pago por ver (PPV). Tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla este espectáculo de peso pesado.