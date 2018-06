Branch contra Souza, ¿el próximo Main Event de peso medio en UFC?

David Branch quiere pelear contra Ronaldo Souza y está dispuesto a hacer todo lo posible para hacerlo. Incluso si eso significa ir a Brasil, tierra natal de "Yacaré", para la tarjeta de UFC allí en septiembre.

"Estoy dispuesto a ir a cualquier parte". "Iría a la maldita luna si tuviera un pasaporte y un maldito transbordador espacial. Eso es lo que tengo que hacer, hombre. Tenemos que hacer esto. Debe hacerse. Tenemos que sacar esto a la luz para que no tengamos que preocuparnos más por esto", testifico Branch.



Branch ve una pelea con Souza como una progresión natural si quiere entrar en el top 5 de la división de peso medio. "Yacaré" mantiene el lugar No. 5 en el ranking oficial de contendientes de UFC y Branch es el número 7. Matemáticamente, todo tiene sentido, según destacó Branch.



"Gané mi último, perdió su último", atestiguó. "Tiene sentido total. No estoy tratando de jugar a la casamentera, ese no es mi trabajo. Pero como luchador, esa es la pelea que quiero. Si me preguntas a quién me gustaría llamar, ese es el tipo con el que me gustaría hacerlo. Él es un guerrero. Es un luchador, ha estado luchando durante mucho tiempo".



El problema es que Souza no parece estar interesado en luchar contra Branch en el povenir. El gerente de Souza le dijo a Guilherme Cruz de MMA Fighting esta semana que "Jacare" quiere a alguien más alto en el ranking.



"No tiene sentido luchar contra Dave Branch ahora", afirmó Faria. ''Yacaré no tiene prisa, se sentará como todos los demás y esperará una pelea más grande. Yacaré siempre ha luchado contra oponentes clasificados por debajo de él, y es hora de enfrentar a alguien por delante de él".

Branch (22-4) tiene marca de 2-1 en el UFC desde que regresó de la Serie Mundial de Combates, donde fue el campeón de peso mediano y semipesado. El nativo de Nueva York viene de una victoria por nocaut en el primer asalto sobre Thiago Santos en el UFC Atlantic City. Branch, de 36 años, solo tiene una pérdida, contra Luke Rockhold, que se remonta al 2012.

"No se puede sentar en una posición así y cuidar a los niños", asentó Branch.

Souza (25-6, 1 NC) peleó el mes pasado contra su compañero contendiente Kelvin Gastelum en el UFC 224, una cerrada derrota por decisión dividida. El residente de Florida y nativo de Brasil ha perdido dos de tres con un nocaut en el primer asalto ante Derek Brunson entre las derrotas ante Gastelum y el actual campeón Robert Whittaker.

Sobre si está seguro de que sucederá o no, Branch dijo que no está seguro. Pero él está dispuesto a hacerlo en UFC Sao Paulo en septiembre, dijo. Branch cree que los cinco pesos medios están manteniendo esos puntos y solo luchando entre sí. Y cree que es hora de nuevas adiciones a esa mezcla.