"Suga" Evans hizo saber sobre su retiro de las MMA

Este lunes, Evans, de 38 años, anunció en el MMA Show de ESPN, con la conducción de Ariel Helwani, que tomó la decisión de retirarse después de tener tiempo para pensar tras su derrota por nocaut en el primer asalto ante Anthony Smith en UFC 225 el 9 de junio en el United Center en Chicago.

"Me voy a retirar", testificó "Suga": "Hay muchas cosas que explican todo, pero en un momento de mi vida sentí que luchar era todo. Fue todo. Puse la vida en segundo lugar, pero ahora la vida se está imponiendo y ahora la lucha se ha convertido en segundo. Compitiendo en un deporte como las artes marciales mixtas donde tienes muchos tipos que no han estado en la cima de la montaña y no han experimentado las cosas que he experimentado, están realmente hambrientos por ello".

"Yo, yo solo estaba tibio. He pasado por mucho en este deporte. He peleado muchas peleas y no veo el deporte de la misma manera". Evans expresó pesar por haber perdido, pero reconoció que sentía que otras cosas en la vida lo estaban llamando. Describió él mismo todavía está en forma para competir y todavía quiere desafiarse a sí mismo en la jaula, pero ese nivel extra de motivación ya no está presente para él para pelear de nuevo.

Antes de llegar al octágono en UFC 225, Evans sintió que podría ser el final

"Sentí que era eso", aclaró Evans, cuando le preguntaron si estaba seguro de que Smith podría ser su último oponente. "Siempre me dije a mí mismo cuando sea el momento, lo sabré. Y siempre oré para que supiera cuándo era el momento y cuando salí, lo sabía. Yo sabía. Me llevó semanas admitirlo para mí".

Debutándose como profesional en abril de 2004, Evans compiló un récord de 19-8-1 compitiendo principalmente para el UFC. Se unió a la promoción como uno de los mejores prospectos después de emerger como el ganador de peso pesado de TUF 2, aunque inmediatamente cayó al peso semipesado tras la conclusión de ese torneo. Estuvo invicto en sus primeras ocho peleas de UFC en 205 libras, derrotando a jugadores como Michael Bisping, Chuck Liddell y Forrest Griffin.



Fue la victoria de TKO en la tercera ronda sobre Griffin en UFC 92 el 27 de diciembre de 2008 lo que le valió a Evans el campeonato de peso semipesado de UFC. Lo dejaría caer en su primera defensa contra Lyoto Machida, pero se recuperaría con otras cuatro victorias de alto perfil, incluido un muy disputado enfrentamiento con Quinton Jackson y una decisión unánime sobre el futuro campeón de Bellator, Phil Davis.

Él desafiaría por el título de peso semipesado una vez más en el UFC 145 contra Jon Jones, pero se quedó corto por decisión unánime.

Evans terminó su carrera en una racha de cinco derrotas consecutivas, incluida una racha de 0-2 en las 185 libras. Fuera de los combates, Evans ha estado trabajando como analista de MMA para FOX Sports. Solo quedara de ver si seguirá el camino de otros ex artemarcialista mixto que se unen a una cadena televisiva para seguir relacionado con el deporte que acabase de dejar o si bien se llegará a dedicar a otras cuetiones sin algun vinculo a la diciplina .