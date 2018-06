Hendricks da su celaje de su apartamiento de las MMA

El famoso peleador Johny Hendricks anunció su retiro definitivo de las Artes Marciales Mixtas durante el programa de radio MMA Junkie: “Había venido pensando esto desde hace tiempo. Volveré a mis raíces, voy a comenzar a entrenar en All Saints (Escuela episcopal en Fort Worth, Texas)”, testificó.

Dos días después de que el gran peso semipesado Rashad Evans anunciara que colgaba los guantes, el ex rey welter Johny Hendricks le dijo a MMA junkie Radio que está terminando su carrera profesional de 11 años en MMA. El oriundo de Oklahoma, de 34 años, dos veces campeón de lucha libre de la División I de la NCAA, planea enfocarse en entrenar la lucha de la escuela secundaria.

He terminado. Me retiro

me estoy saliendo del mundo de MMA

"He estado pensando en esto por mucho tiempo por un tiempo. Voy a volver a mis raíces y voy a comenzar a entrenar en All Saints. Fui entrenador de un poco de la escuela secundaria el año pasado en Oak Ridge, pero me estoy mudando a All Saints. Comenzaré a entrenar allí, comenzaré a hacer ese tipo de cosas".



"Una de las cosas buenas es estos últimos siete meses, estar en casa, pasar tiempo con los niños, no preocuparme por mí mismo, lo que tengo que hacer", agregó Hendricks. "Estaba caminando a 200 por tres semanas, solo estaba viviendo la vida, dije, ¿Realmente queremos hacer esto? Sé que estoy más feliz de hacerlo, pero ¿queremos hacer esto? ? ¿Queremos pasar por la rutina que solía hacer? ¿Se irá por largos períodos de tiempo, dejará en segundo lugar a mi familia y hará ese tipo de cosas? En este momento no puedo decir eso ".



Hendricks dice que tomó la decisión hace dos semanas, pero quería tomarse el tiempo para averiguar si era lo correcto antes de hacerlo público. Él le dio crédito a su esposa por ayudarlo a hacer la llamada.



En lo que el "Big Rig" se refiere, ahora que ha pronunciado la palabra 'jubilación', lo ha hecho para siempre y no tiene planes de regresar, salvo que un enorme día de pago se haya lanzado en su dirección. Está contento de entrenar y trabajar con la próxima generación de luchadores y luchadores.

"Durante 20 años de mi vida, he estado en la rutina de lo mental, lo físico, tratando de mantenerme en plena forma, y sabes qué, lo que estoy haciendo en este momento es que estoy entrenando de los muchachos en mi gimnasio y voy a perderme el combate y cosas así ", testifico Hendricks. "Pero dado que estoy entrenando a muchachos, entrenaré con ellos dos veces al mes, así que todavía me entreno, todavía puedo trabajar, aún puedo hacer cosas que disfruto. Es lo mejor de ambos mundos para mí".



En 26 combates pro MMA, Hendricks compiló un récord de 18-8, terminando con cinco derrotas en sus últimas seis peleas. Sus últimas apariciones fueron en 185 libras, más recientemente sufrió una derrota en TKO en el segundo asalto ante Paulo Costa en UFC 217, pero en su mejor momento Hendricks fue un nombre de élite en la división de peso welter.



Después de grabar los nocaut rápidos de los contendientes Jon Fitch y Martin Kampmann, y tomar decisiones sobre Josh Koscheck y Carlos Condit, Hendricks desafió a Georges St-Pierre para el campeonato de peso welter en UFC 167 el 16 de noviembre de 2013. Continuaría para perder una decisión dividida estrecha a 'GSP', pero después de que St-Pierre entró en un hiato autoimpuesto por el deporte, Hendricks recibió una segunda oportunidad en un título mundial.



Cuatro meses después en el UFC 171, Hendricks venció a Robbie Lawler por decisión unánime para reclamar el campeonato de peso welter de UFC vacante. Dejaría un gesto con la cabeza partida y el cinturón a Lawler en su revancha en UFC 181. Incluso con un título mundial en su currículum, Hendricks está muy orgulloso de poder mantener la cabeza nivelada incluso mientras subía a la cima de la tabla. deporte.



"Estaba hablando con un fan el domingo y cuando estaba hablando con él, lo puso en perspectiva sobre lo que he logrado y sobre todo lo que quería hacer", atestiguó Hendricks. "No solo golpeo donde golpeé, sino también lo que dijo, él me responde: '¿Sabes qué? Conocí a muchas personas famosas y eres el mejor que he conocido hasta ahora".