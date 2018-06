UFC 226 el próximo 7 de Julio

El 7 de Julio del corriente año, la promoción más grande de las artes marciales mixtas volverá a verse en un nuevo Pay-Per-View (PPV) en donde promete una noche de montaña rusa y con combates que se pueden llevar todos los focos de los espectadores. UFC 226 es la próxima cita para los luchadores y todos los terceros.

Miocic VS Cormier

Stipe Miocic tendrá en UFC 226 la que podríamos decir que es la pelea más importante de su carrera. Asentado como uno de los pesos completos más grandes de la historia, competirá contra Daniel Cormier, Campeón Mundial de Peso Semicompleto.

Medeiros VS Perry abolido

Mike Perry necesita un nuevo oponente para UFC 226. Fuentes confirmaron con Shaun Al-Shatti de MMA Fighting que una costilla rota ha obligado a Yancy Medeiros a retirarse de su pelea de peso welter con Perry programada para los preliminares del evento del 7 de julio en el T-Mobile Arena en Las Vegas. MMAjunkie fue el primero en informar que Medeiros se lesionó, mientras que ESPN informó la lesión en la costilla.

Los oficiales de UFC están buscando activamente un reemplazo para pelear contra Perry.

Medeiros (15-5, 1 NC) estaba buscando recuperarse de una derrota por nocaut técnico en el primer asalto ante Donald Cerrone en UFC Austin, su primera derrota desde que ascendió a la división de peso welter en septiembre de 2016. Antes de la pelea 'Cowboy', Medeiros había registrado tres victorias consecutivas por nocaut o sumisión.

Perry (11-3) ha perdido sus últimas dos peleas por decisión unánime, siendo derrotado por Max Griffin en febrero. Todas sus 11 victorias han sido por nocaut.

Cartelera

Tarjeta principal

Stipe Miocic vs. Daniel Cormier

Max Holloway vs. Brian Ortega

Francis Ngannou vs. Derrick Lewis

Michael Chiesa vs. Anthony Pettis

Gokhan Saki vs. Khalil Rountree

Preliminares

Uriah Hall vs. Paulo Henrique Costa

Mike Perry vs. Yancy Medeiros (UFC busca reemplazante)

Raphael Assuncao vs. Rob Font

Curtis Millender vs. Max Griffin

Preliminares previas

Gilbert Burns contra Daniel Hooker

Lando Vannata vs. Drakkar Klose

Jamie Moyle vs. Emily Whitmire