Mozalbete de UFC para formar un legado

Google Plus

Ultimate Fighting Championship (UFC) campeón de peso pluma Max Holloway ya está creando un legado bastante bueno en su carrera de artes marciales mixtas (MMA), ya que el piloto de 26 años está actualmente en una racha de 12 victorias. Derrotó al veterano campeón de 145 libras José Aldo en luchas consecutivas para ganar y defender la correa, y no ha probado la derrota en cuatro años.

Como 'Bendecido' como es, el luchador de origen hawaiano no está contento, ya que quiere seguir sumando su currículum sacando lo mejor de lo mejor.



"Es un legado y cuando todo está dicho y hecho, quiero dejar un legado de cualquier manera", dijo Holloway en una conversación con Yahoo! Deportes. "Si no, si está ayudando a la división, si está luchando contra grandes nombres, solo quiero que me recuerden como uno de los mejores de todos los tiempos en hacer este deporte. Eso es justo lo que quiero hacer. Sacrifico mucho tiempo lejos de mi familia, lejos de mi hijo, y solo quiero que se sientan orgullosos, que mi familia se sienta orgullosa y que mis fanáticos se llenen de gente y, ya saben, dejen un legado", agregó.



Para demostrar que no va a retractarse de un desafío y está decidido a vivir de acuerdo con lo que predica, Holloway se adelantó y se enfrentó a Khabib Nurmaogmedov hace unos meses en el UFC 223, a pesar de que la pelea fue rasguñada en el último minuto. Ahora, Max está listo para seguir sumando a su carrera por el campeonato mientras intenta defender su título contra el prometedor contendor Brian Ortega este fin de semana (sábado, 7 de julio de 2018) UFC 226 pay-per-view (PPV) evento en Las Vegas, Nevada.

Y mientras que la pelea por el título de peso pesado entre Stipe Miocic y Daniel Cormier es líder y tiene importantes implicaciones históricas, Max dice que su pelea es igual de grande.



"Quieres ser parte de la gran carta", dijo Holloway. "Quieres ser parte de la historia. Tenemos un partido en el evento principal para la historia. Uno de ellos tratando de ser el campeón defensor de peso pesado más veterano y uno de ellos tratando de mantener dos cinturones al mismo tiempo", adosó.

"Y luego, tienes una gran pelea súper. No estoy hablando del evento principal. Estoy hablando del evento principal también. Significa mucho para mí poder tener este lugar en esta tarjeta. Esto es como el Super Bowl del UFC, un éxito de taquilla, un gran éxito de taquilla que sale en el verano, eso es todo", concluyó.

En la noche de la pelea

Pero la noche de UFC 226 este sábado 7 de julio en el evento coestelar de la noche, Holloway tendrá tal vez la prueba más dura de su carrera, buscando la segunda defensa al cetro indiscutido de la división ante el fenómeno de herencia mexicana, Brian Ortega.

Brian, hijo de padres originarios de Hermosillo, Sonora -nacido en Los Ángeles, California-, llegó al UFC como un prodigio del Jiu Jitsu brasileño, instruido por Rener Gracie, hijo de uno de los fundadores del UFC, Rorion.

Ortega, aún invicto como profesional, siempre ha tenido la filosofía de llevar a sus oponentes al agua profunda, darles una guerra, cansarlos y buscar finalizar. Originalmente hacía eso con el Jiu Jitsu, preocupaba a su esquina con los salvajes intercambios de golpeo donde no siempre se llevaba la mejor parte.

¿Mantendrá la corona Holloway? ¿Tendremos nuevo campeón y el inicio de una nueva rivalidad? Suceda lo que suceda, la nueva generación ha llegado para quedarse en las 145 libras.