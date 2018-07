"The Beast" irá a USADA para pelear en Enero

Brock Lesnar volvió a meterse al octágono de UFC, esta vez, para responder al desafío del flamante doble campeón de la empresa Daniel Cormier , tras finalizar el evento UFC 226. Al escuchar el reto de Daniel Cormier , de inmediato "The Beast" entró a la jaula de acero e incluso empujo al campeón.

DC calls out Brock Lesnar!



LESNAR IS IN THE CAGE!! #UFC226 pic.twitter.com/XTz7q16GJo