Comier no quiere esperar a Lesnar y quiere a Shogun

El campeón semipesado Daniel Cormier hizo historia el pasado sábado por la noche (7 de julio de 2018) en UFC 226 al noquear a Stipe Miocic para convertirse en el campeón mundial de peso pesado, uniéndose a Conor McGregor como los únicos dos luchadores que alguna vez tengan títulos de división simultáneos.

Luego, DC tuvo una confrontación física con Brock Lesnar dentro del Octágono, lo que llevó a muchos a creer que Brock sería el próximo para el 'campeón campeón'. Y aunque Dana White dijo que es la pelea la que debe hacer, puede que no ocurra pronto, ya que Lesnar todavía tiene que cumplir con su prueba USADA de seis meses antes de que pueda ser autorizado para luchar.

Además, durante una reciente aparición en el MMA Show de Ariel Helwani, mientras que Cormier reconoció que Brock probablemente sería su próxima pelea en Heavyweight, no será necesariamente su próxima pelea. DC reveló sus planes para defender su título de peso semipesado antes del enfrentamiento de Lesnar.

Contra quién, puede sorprenderte

"No se empuja (jubilación). La pelea de Lesnar se ve empujada al fin de semana del Superbowl o algo así. Esa pelea se empuja y golpeó a uno en el peso semipesado antes de eso. Así es como maniobras alrededor de eso ", atetsiguó Cormier. "Brock Lesnar obtendrá el suyo, Brock Lesnar será el próximo peso pesado contra el que pelearé. No se garantiza que Brock Lesnar sea mi próxima pelea".

Cuando se le preguntó por qué iba a entretener a potenciales peleas contra Alexander Gustafsson o Volkan Oezdemir, quienes chocarán en el UFC 227 el 4 de agosto, dado que ya domina a ambos, Cormier tuvo una respuesta rápida.

"Tal vez iré a luchar contra Shogun, eso sería bueno. Lo digo en serio, tal vez iré a luchar contra Shogun. Ha ganado muchas peleas seguidas", manifestó DC, antes de afirmar categóricamente que es lo que quiere después si Rúa derrota a Anthony Smith en UFC Fight Night 134 el 22 de julio.

"¿Sabes qué? Es a quien quiero pelear, si gana Shogun, quiero pelear con Shogun. Es con quién estoy luchando. Iré a luchar contra Shogun porque es una leyenda, es un gran tipo. Iré a luchar contra Shogun y luego pelearé contra Brock Lesnar porque Jones no va a regresar, no creo. Estoy en paz con eso", afirmó.



Además, enfrentarse a Shogun, un luchador que realmente le gusta y respeta, será una buena forma de "pegarlo" a Gustafsson, quien inexplicablemente sigue defendiendo su posición para una pelea por el título interino, que se está desgastando en Cormier. Y aunque Daniel sufrió un dedo gravemente roto después de golpear a Stipe, no requerirá cirugía y podría estar listo para rodar en cuatro meses. "Si puedo pelear en noviembre, puedo volver a pelear en marzo y todo estará bien", concluyó.

Actualmente ocupa el puesto número 8, Rua ha ganado tres seguidas, la racha ganadora más larga entre los 10 mejores semipesados, y una victoria sobre Smith le daría su racha más larga desde 2007. Y como Cormier está en camino a salir y entró en la compañía de élite el sábado pasado por la noche, no sería demasiado descabellado pensar que UFC lo dejará llamar a sus tiros.