Juniors Dos Santos: "Es seguro que Lesnar no estará limpio para UFC"

Brock Lesnar regresará al Octágono para desafiar al recientemente coronado campeón de peso pesado de UFC Daniel Cormier en 2019, pero un ex campeón de UFC no cree que sea justo. Junior dos Santos, quien estaba programado para enfrentar a Lesnar en 2011 pero vio la pelea fracasar debido a la batalla de Lesnar contra la diverticulitis, habló con los medios brasileños el miércoles sobre Lesnar y Cormier dentro de la jaula en Las Vegas después de la victoria de DC sobre Stipe Miocic en UFC 226.

"El regreso de Brock Lesnar no me sorprendió", dijo dos Santos. "Lo que me sorprendió fue a Cormier, un campeón de dos divisiones que vivió el momento en que vivía, el momento más especial de su carrera, llamando a Brock Lesnar dentro del octágono. No lo entendí, en realidad. Me sorprendió la situación, se volvió teatral. Fue algo ridículo".

"Cigano" solo entendió la decisión de Cormier cuando vio la conferencia de prensa posterior a la pelea en línea.

"Estuve viendo la conferencia de prensa más tarde y él me explicó que Brock Lesnar es un tipo que vende mucho pay-per-view", testificó Dos Santos, "Entonces será una pelea que involucrará mucho dinero para él también, y está teniendo una pelea fácil ... No es fácil, pero es una pelea más fácil con mucho que ganar financieramente".



El peso pesado brasileño encabeza el evento Saturday Night Fight en Boise contra Blagoy Ivanov, y no piensa es justo que Lesnar pelee por el cinturón después de quedarse sin victorias durante ocho años, pero "eso no importa mucho; si la gente quiere verlo, el UFC tiene que hacerlo".

"Eso es completamente injusto, pero sabemos que las clasificaciones no funcionan en el UFC", manifestó Dos Santos. "Las clasificaciones se basan en una política extraña, pero no es genial ver a Brock Lesnar saltarse la línea, especialmente porque no dejó de pelear porque eligió, no pasó una prueba de drogas por algo que siempre ha usado, puedes verlo claramente".

"Fue cortado por la USADA y ahora regresa como algo positivo, pero no lo es. Él no agrega nada al deporte. Él es un tipo que hace trampa. El único beneficio que aporta es que la gente realmente le gusta verlo a él, ese tipo grande ".



Lesnar reingresó al grupo de pruebas de USADA y tiene que pasar seis meses de pruebas de drogas al azar antes de volver a meter el pie en el Octágono, y "Cigano" se pregunta cómo la ex estrella de la WWE y ex campeón de peso pesado de UFC no dará positivo en las pruebas para mejorar el rendimiento de las drogas.



"He aprendido que aquellos que usan ese tipo de drogas de rendimiento no pueden quedarse sin ellas porque no producen testosterona como lo hicieron, no producen HGH como deberían, y muchas otras hormonas", expresó Dos Santos. "Para competir a alto nivel, estos muchachos no pueden prescindir de eso. No sé cuál será su estrategia, pero es casi seguro que no estará limpio" concluyó el ex-caompeón".