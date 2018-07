Cyborg quiere un 'champion' vs 'champion' antes de diciembre

Por lo general, el UFC es quien impulsa a sus campeones a regresar a la jaula rápidamente. Pero con Cyborg, ella es la que a menudo lucha contra la promoción para un cambio rápido. Su última pelea fue un nocaut técnico en la primera ronda de Yana Kunitskaya en el UFC 222 el 3 de marzo.

Ella ya ha estado sentada por cuatro meses. Con 18 eventos de ahora en adelante, uno pensaría que el UFC podría encontrarle un lugar si quiere competir.

No sería una pelea Cris Cyborg sin un pequeño retroceso de la campeona contra el UFC. Mientras que la campeona de peso pluma Cyborg suena ansiosa por enfrentarse a la campeona de peso gallo Amanda Nunes, y ella también parece no estar impresionada con la línea de tiempo.

Esa batalla está siendo pautada para el UFC 232 el 29 de diciembre, que está demasiado lejos para la luchadora. El contrato de Cyborg expirará después de dos peleas más o en marzo de 2019, lo que ocurra primero. Ella dejó en claro que quiere salir de UFC y luchar contra la boxeadora de mujeres P4P 1 Cecilia Braekhus.

Tenemos que preguntarnos si hay algún punto aquí donde el UFC no mantiene a Cyborg tan activa como le gustaría estar a menos que firme un nuevo contrato. En cualquier caso, es solo otra situación en la que Cyborg está sentado al margen pidiendo al UFC una pelea que no parecen estar tan ansiosos por darle.

También se puede especular que la ansiedad de Cris se debe a que no quiere estar en inactividad y aún más porque planea ir a un ring para enfrentarse a la boxeadora Braekhus. Solo el tiempo de aquí a diciembre nos dirá que es lo que pasará con la peleadora.

I am healthy and ready to fight now. 10 months is a long time to be outside of the cage in the prime of your career when you are healthy and ready to fight. https://t.co/IWLVB3ZeGV