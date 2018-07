Brendan Schaub se refiere a su "hermano esquimal"

Después de advertir a su antiguo jefe que se retirara antes de que profundizara aún más en su bolsa de secretos, Schaub ahora está enfriando las cosas. Tomando su podcast 'Below the Belt', 'Big Brown' dice que, aunque todavía no está de acuerdo con cómo White dirige su negocio y trata a sus luchadores, no se involucrará en más negatividad y agregará más drama a un mundo ya oscuro.

"Nombra una persona, nombra a un luchador cercano a Dana con quien nunca haya tenido problemas. Nombra uno", dijo (a través de BJPenn.com). "Hay una razón que después de que lancé ese tweet, ese comentario de Instagram ... Hay una razón por la que tuve ... Quiero decir que toneladas de luchadores se acercaron a mí. Toneladas de empleados de UFC se comunican conmigo. Miles de empleados de Reebok me contactan, ex combatientes y miembros de los medios", agregó.

"Dana White motiva por el miedo. Esa no es una forma de administrar un negocio. Esa no es la forma de hacer las cosas, es 2018. Simplemente no puedes hacer eso. ¿Por qué crees que todas esas personas están llegando a mí? ¿Por qué crees que esto está recibiendo tantos 'Me gusta'? ¿Por qué crees que este es el tema de todo esto? Porque eres un idiota", manifestó.

Uno de los mayores problemas de Schaub fue White atacando a sus peleadores después de una dura derrota en lugar de apoyarlos de manera positiva, como fue el caso con las críticas de Dana a Francis Ngannou después de su deslucido esfuerzo contra Derrick Lewis en el UFC 226.

Si bien la pelea no fue la más emocionante, Schaub dice que en lugar de patear a su luchador mientras está abajo, Dana podría haber tomado una ruta más positiva. Desafortunadamente para la mayoría de los empleados y luchadores de UFC, tienen miedo de defenderse por temor a las repercusiones.

"Y nadie puede decir nada porque tienen miedo de perder su trabajo. No soy. No necesito nada de ti. No necesito aprobación, no necesito un ascenso, no trabajo para ti ... No hago nada de eso. Te digo la verdad", agregó. "Eres un idiota. Eres un idiota, hombre. Lo has logrado, estás en la cima de la montaña gritando. Pero no grites negatividad. ¿Qué estás haciendo? El trabajo es lo suficientemente oscuro, es un mundo oscuro y negativo. Nunca lo toleraré, nunca", continuó.

"He estado en los zapatos de esos chicos. He estado exactamente en el mismo escenario en el que estás trabajando duro y estás buscando algún tipo de aprobación por parte del jefe que controla tu destino, qué enfrentamientos y publicidad obtienes, y ahora tus patrocinadores y cuánto éxito tienes", agregó Brendan.

"Estás buscando cualquier pulgada de aprobación. Si caminas por ese hombre en el pasillo y él dice: 'Buen trabajo esta noche', va tan lejos. Entonces, ¿por qué ser malo al respecto? ¿Por qué ser un matón en este día de edad? ¿Por qué seguir cagando en las personas? Has ganado, hombre. Has ganado. Usted es el CEO de una compañía de mil millones de dólares y está tratando de hablar de mierda con alguien que se retiró hace cuatro años en las redes sociales. ¿Qué estás haciendo? ¿Que estamos haciendo? Alguien más en la cabeza de una corporación perdería su trabajo hablando mierda a gente así. ¿Qué coño estás haciendo? No tiene sentido".

Entonces, ¿todavía estamos recibiendo ese libro revelador, o no? De acuerdo con Brendan, él no tiene odio o mala voluntad hacia Dana y si el presidente del UFC lo llamara para terminar con la pelea, lo haría con gusto y seguiría con su negocio.