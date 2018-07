Silva dice que la lucha con St-Pierre es posible

Google Plus

La estrella de UFC The Spider, se encuentra libre para competir nuevamente en noviembre, habló con los medios de prensa sobre la idea de enfrentar a la estrella canadiense en una superfiesta que se deseaba desde hace años, cuando ambos dominaban sus respectivas divisiones en el UFC, pero nunca llegó a buen término.

"Todo es posible en UFC, hombre", atestiguó Silva. "Es una empresa muy ecléctica, con una amplia visión del deporte. Están atravesando un nuevo momento, un momento de entretenimiento, así que cualquier cosa puede pasar".



Años después de que el brasileño perdiera la corona del peso mediano ante Chris Weidman, St-Pierre decidió finalmente regresar de su retiro para enfrentar a Michael Bisping por el título de Madison Square Garden. GSP salió victorioso en el UFC 217, convirtiéndose en uno de los pocos hombres en ganar títulos en dos categorías de peso diferentes, pero luego se desocupó de su cinturón debido a problemas de salud causados por su aumento de peso para competir en las 185 libras.

"Creo que las decisiones deben tomarse en el momento en que deben tomarse", testificó Silva cuando se le preguntó sobre el ascenso del GSP al peso mediano cuando ya no era el campeón. "Creo que tuvo una buena estrategia, hizo una buena pelea con Bisping. Ambos son grandes luchadores. Si no peleamos es porque realmente no debería haber sucedido".

Anderson Silva recibió una suspensión de un año, retroactivo a noviembre de 2017, después de que la USADA descubriera que su última falla en la prueba de drogas fue el resultado de un suplemento que se encontraba contaminado. Se enfrentó a una suspensión de cuatro años ya que esta era su segunda prueba de detección de drogas fallida, la primera antes de la relación de la USADA con el UFC en el año 2015.