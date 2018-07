Kowalkiewicz vs. Jessica Andrade para UFC 228

Ocho peleas fueron anunciadas oficialmente por el UFC el miércoles para su evento de pago por evento del 8 de septiembre en el American Airlines Center en Dallas, con enfrentamientos entre las pasadas aspirantes al título Karolina Kowalkiewicz, Jessica Andrade y John Dodson, y la ex campeona Carla Esparza, entre otros.

Kowalkiewicz (12-2) y Andrade (18-6) se quedaron cortos en sus intentos de arrebatarle el título de peso paja al entonces campeón Joanna Jedrzejczyk, pero han mantenido su alta clasificación con victorias de rebote. Luego de ser presentada por Claudia Gadelha, Kowalkiewcz ganó las decisiones sobre Jodie Esquibel y Felice Herrig. Mientras tanto, Andrade ha reclamado victorias de decisión consecutivas contra Gadelha y Tecia Torres.

Ahora se enfrentarán entre sí, y el ganador se quedará cerca del frente de la línea para pegarle un tiro al actual campeón de las 115 libras, Rose Namajunas. La pelea fue reportada por primera vez por ESPN.

Esparza (13-5), el campeón inaugural de peso paja del UFC, luchará contra la ganadora de The Ultimate Fighter 23, Tatiana Suárez (reportada por primera vez por MMA Fight Night Live).

Desde que perdió su título ante Jedrzejczyk, Esparza se ha ido 3-2 con victorias sobre Cynthia Calvillo, Maryna Moroz y Juliana Lima. Ella peleó más recientemente en junio, dejando caer una decisión dividida a Gadelha.

Suárez ha ganado sus seis combates profesionales y tiene marca de 3-0 dentro del octágono. En mayo en UFC Chile, ella hizo un rápido trabajo de Alexa Grasso, terminándola con una sumisión de estrangulación trasera desnuda en la primera ronda. El peso gallo mejor clasificado, Aljamain Sterling (15-3), intentará frenar al rayo Cody Stamann (17-1). La pelea fue reportada por primera vez por FanSided.

Victorioso en sus últimas 10 peleas, incluidas tres apariciones en UFC, Stamann enfrenta otra dura prueba en Sterling después de tomar una decisión dividida contra Bryan Caraway en UFC 222.

Sterling ha ganado tres de sus últimas cuatro peleas, la más reciente derrota a Brett Johns por decisión unánime en abril.

Se ha confirmado un par de ataques reportados previamente. Dodson (20-9), dos veces contendiente de peso gallo, se enfrentará a Jimmie Rivera (21-1) en una pelea de peso gallo, y Yair Rodríguez (10-2) peleará contra Zabit Magomedsharipov (15-1) en peso pluma.

También anunció el miércoles: una pelea de peso gallo entre Ryan Benoit (10-5) vs Roberto Sánchez (8-1), una pelea de peso medio entre Charles Byrd (10-4) y Darren Stewart (8-3), y un peso welter combate entre Geoff Neal (9-2) y Frank Camacho (21-6)

Vea a continuación la actualización de la tarjeta UFC 228: