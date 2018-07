Alexander Gustafsson oficialmente fuera de UFC 227

Después de una brillante victoria en UFC Fight Night 134, Anthony Smith (29-13 MMA, 6-3 UFC) se ofreció voluntario para pelear de nuevo en dos semanas contra el perenne contendiente Alexander Gustafsson (18-4 MMA, 10-4 UFC) en el UFC 227 en Los Angeles.

Sin embargo, varios oficiales de UFC dijeron que Gustafsson, que estaba necesitado de un oponente después de que el enemigo programado Volkan Oezdemir se retirara debido a una fractura en la nariz, también ha sido descartado debido a una lesión.

No se reveló la naturaleza del daño y no se estableció un cronograma para el regreso del sueco. Moments Sports Management, que representa a Gustafsson, emitió algunas declaraciones.

“Alex Gustafsson está fuera del UFC 227 con una lesión leve”, se lee en el comunicado. “La lesión ocurrió la semana pasada. Desde ese momento, hemos estado trabajando estrechamente con los doctores de UFC, nuestros doctores en Suecia y los expertos en el UFC Performance Institute. Nos han informado que Alex tiene una lesión leve, y no se le permitirá competir en el UFC 227. Si Alex hubiera estado en condiciones de luchar, estábamos preparados para enfrentar (a Khalil) a Rountree o a cualquier otra persona que el UFC nos hubiera pedido, incluyendo ( Daniel) Cormier en el peso pesado”.

“Alex peleará nuevamente muy pronto. Él dará su versión de la historia en breve. No nos importa quién es el oponente. Pero quien quiera que enfrentemos debe ser para el resultado significativo del Título de LHW UFC “. Gustafsson, de 31 años, es el número 5 en el último ránking de pesos ligeros de USA TODAY Sports. Sin embargo, no ha peleado desde una victoria en mayo de 2017 sobre Glover Teixeira.

UFC 227 se lleva a cabo el 4 de agosto en el Staples Center en Los Angeles. La tarjeta principal se emite en PPV después de las preliminares en FS1 y UFC Fight Pass.

La alineación actual de UFC 227 incluye:

Champ T.J. Dillashaw vs. Cody Garbrandt, por el título de peso mosca Champ Demetrious Johnson vs. Henry Cejudo, por el título de peso gallo J.J. Aldrich vs. Polyana Viana Renato Moicano vs. Cub Swanson Benito Lopez vs. Ricky Simon Brett Johns vs. Pedro Munhoz Irene Aldana vs. Bethe Correia Kyung Ho Kang vs. Ricardo Ramos Danielle Taylor vs. Weili Zhang Sheymon Moraes vs. Matt Sayles Alex Perez vs. José Torres Wuliji Buren vs. Marlon Vera