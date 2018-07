Conor McGregor sentenciado

El ex campeón de peso pluma y peso ligero de UFC acordó un acuerdo de culpabilidad en una audiencia en el juzgado del condado de Kings en Brooklyn, Nueva York, el jueves, en el que se desestimaron todos los cargos por delitos graves contra el popular luchador.

Según los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad, McGregor se declaró culpable de un cargo de conducta desordenada y se verá obligado a someterse a cinco días de servicio comunitario, de 1 a 3 días de una evaluación de manejo de la ira, y deberá pagar una indemnización por el daño que haya sufrido, infligido en un autobús de combate de UFC durante la semana de peleas del UFC 223.

Tres órdenes de protección también fueron presentadas contra McGregor, incluyendo dos de los luchadores de UFC, Ray Borg y Michael Chiesa. No se permitirá a McGregor cerca de ellos hasta julio de 2020.

El acuerdo de McGregor con el acuerdo de declaración de culpabilidad no afectará la visa de McGregor, y significa que 'The Notorious' no recibirá cárcel y no tendrá antecedentes penales.

McGregor, de 30 años, incitó una pelea el 5 de abril cuando él y su séquito irrumpieron en el Barclays Center de Brooklyn en una escena salvaje tras el día de los medios de UFC 223 y atacaron el autobús de combate de UFC llevando al campeón ligero Khabib Nurmagomedov.

El incidente culminó en una secuencia infame que McGregor arrojó una dolly a través de una ventana del autobús, lo que finalmente dejó a varios luchadores sacudidos y forzó a los contendientes de UFC Chiesa y Borg a retirarse de sus respectivas peleas UFC 223 como resultado de las lesiones sufridas por los vidrios rotos.

Chiesa le dijo recientemente a ESPN que "Las ruedas están en movimiento" para que emprenda acciones legales contra McGregor. El compañero de equipo de McGregor, Artem Lobov, también estuvo involucrado en el combate cuerpo a cuerpo y posteriormente fue sacado de su pelea programada para UFC 223 contra Alex Cáceres.

McGregor y su compañero de equipo Cian Cowley se entregaron al Departamento de Policía de Nueva York la noche del incidente y fueron liberados con una fianza de $ 50,000 y $ 25,000, respectivamente.

McGregor enfrentó 12 posibles cargos criminales por su papel en el combate cuerpo a cuerpo. Ambos hombres informaron a la corte en una audiencia el 14 de junio que planeaban negociar un acuerdo de culpabilidad.

Cowley también se declaró culpable de un cargo de conducta desordenada

Con los problemas legales de McGregor ahora resueltos, el camino hacia un retorno de UFC parece claro. El presidente de UFC, Dana White, ha declarado en repetidas ocasiones durante los últimos meses que la promoción no avanzará con su ex campeón de dos divisiones en un limbo legal.

Con eso fuera del camino, una pelea por el título de gran éxito contra Nurmagomedov podría ser el siguiente paso, posiblemente el 6 de octubre en Las Vegas en UFC 229, el 3 de noviembre en UFC 230 en el Madison Square Garden de Nueva York, o el dic. 29 para el espectáculo de fin de año de la promoción de Las Vegas, UFC 232.

Un emparejamiento Nurmagomedov vs. McGregor probablemente sea una de las peleas de MMA más vendidas de todos los tiempos.

McGregor (21-3) no compitió en MMA desde que derrotó a Eddie Alvarez en nocaut técnico en el segundo asalto en UFC 205 en noviembre de 2016, para convertirse en el primer campeón de UFC en tener simultáneamente títulos en dos divisiones diferentes.

En total, el irlandés tiene un récord de 9-1 octágono y lleva una serie de victorias notables sobre jugadores como José Aldo, Max Holloway, Nate Díaz, Dustin Poirier y Chad Mendes, entre otros.

Más recientemente, McGregor hizo su debut profesional en el boxeo en un partido de dinero contra Floyd Mayweather en agosto de 2017, perdiendo ante Mayweather por nocaut técnico en el décimo asalto.