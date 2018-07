Poirier prevalece en salvaje revancha sobre Álvarez

Dustin Poirier y Eddie Alvarez tomaron su acalorada rivalidad, una empapada en un controvertido primer enfrentamiento el año pasado, de regreso al octágono en el evento principal de UFC en FOX 30 el sábado por la noche. Y mientras su primera pelea en el UFC 211 terminó en una segunda ronda de no contestar luego de una rodilla ilegal de Alvarez, esta vez Poirier tomó el asunto en sus propias manos.

En una de las más salvajes rondas de acción de artes marciales mixtas que jamás hayas visto, Poirier y Álvarez se lanzaron con imprudente abandono en la segunda ronda en Scotiabank Saddledome en Calgary, Alberta, hasta que Poirier subió la temperatura y consiguió el trabajo hecho. La hora de la detención en una de las peleas de dos vueltas más memorables en la historia de UFC terminó con Poirier tomando una victoria por TKO a las 4:05 de la segunda ronda.

"Dijo que renuncié", declaró Poirier en referencia a su primera pelea. "Voy a morir aquí primero, esto es lo que hago. Estoy viviendo esto todos los días y nunca me rendiré ". Ambos competidores lograron aterrizar golpes sólidos en la primera ronda al encontrar su alcance y distancia.

Alvarez encontró el éxito al aterrizar combos en el cuerpo y seguir con los derechos a la cabeza, mientras que Poirier respondió con patadas y golpes en sus propios racimos. Entonces las cosas se hicieron realidad en la segunda ronda. Álvarez se adelantó y Poirier saltó a una guillotina. Mejoró su posición al golpear la colchoneta. Pero Álvarez salió, cambió de posición y aplicó una manivela apretada en el cuello a Poirier.

Poirier escapó allí, pero Álvarez se quedó con su enemigo derribado, aterrizando varios tiros. Álvarez, sin embargo, lanzó un codo ilegal de 12-6, que ocurrió justo alrededor del mismo punto en la primera pelea que Alvarez arrojó su rodilla ilegal. "El codo aterrizó en mi hombro, no me dolió", testificó Poirier, quien claramente no había perdido el rencor. "Después de la pelea [Álvarez] dijo 'te levantaron' como si ganara la pelea por eso. No tires el codo 12-6".

El árbitro Marc Goddard ordenó un standup después del golpe ilegal, y Poirier salió como un bate del infierno, meciendo a Álvarez con un derechazo, aterrizando una rodilla alta, y lanzando una derecha mano tras otra. Alvarez se retiró a lo largo de la jaula, pero Poirier simplemente la vertió hasta que la pelea finalmente se suspendió.

Poirier (24-5, 1 NC) ahora ha ganado cinco seguidas, menos el no-contest, y quiere una oportunidad contra el actual campeón de peso ligero, Khabib Nurmagomedov. "Solo mira mi historial", señaló Poirier. "Eddie Álvarez, ex campeón. Anthony Pettis, ex campeón. Justin Gaethje ex campeón. ... ¿Qué más tengo que hacer aquí? ¿Khabib dónde estás?".