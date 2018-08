Un encuentro épico

Dana White fue un defensor del presidente Donald Trump en la Convención Nacional Republicana de 2016, llamando a la ex estrella de la televisión de realidad un "luchador" e instando a Estados Unidos a que Trump pelee por el país como su líder.



Dos años más tarde, el presidente de UFC todavía está codo a codo con Trump. Como Karim Zidan de Bloody Elbow de SB Nation informó a través de Twitter, White visitó al presidente en la Oficina Oval el martes, con un cinturón de campeonato de la UFC.

White ha "defendido a Trump en repetidas ocasiones" desde las elecciones de 2016, como escribió Zidan, y una vez le dio crédito a Trump por "ayudar al UFC a salir de los tiempos difíciles". En una entrevista de Boston Herald Radio, llamó al presidente "uno de los seres humanos más destacados que he tratado en el negocio". Y en julio de 2017, sugirió que Trump estaba "100 por ciento" interesado en apoyar y asistir a la pelea entre Floyd Mayweather Jr. y el campeón de UFC Conor McGregor.

Zidan opinó que "MMA es un deporte mucho más adecuado para la base de Trump" en contraste con, digamos, la NFL, que el presidente ha criticado abiertamente durante más de un año.



"Even White declaró abiertamente que cree que los atletas deberían representar el himno nacional", escribió Zidan, "e invitó a Trump a asistir a un evento de UFC".

El UFC quitará a Colby Covington su título interino de peso welter pronto, pero no antes de que le quitara el cinturón a Donald Trump en la Casa Blanca, tal como lo prometió. Como dijo que haría antes y después de su victoria sobre Rafael dos Anjos en junio en UFC 225, Covington visitó al presidente Trump el miércoles.

Like @POTUS @realDonaldTrump always says: Promises made. Promises kept. Pleasure to finally meet you Mr. President. Thank you for always putting America first! #maga #GreatAmericanWinningMachinepic.twitter.com/yYZWkdd5wS