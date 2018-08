Cormier: “Si Lesnar no puede pelear, pelearé nuevamente”

Google Plus

Daniel Cormier quiere dejar en claro que no tiene problemas para darle a Stipe Miocic una revancha inmediata por el campeonato de peso pesado, incluso si no es su primera opción para su próxima pelea. Tras el programa del UFC 227 del sábado en Los Ángeles que vio al campeón mosca Demetrious Johnson destronado por Henry Cejudo en el evento principal, Cormier y sus socios de transmisión Jon Anik y Joe Rogan discutieron si Johnson debería tener una revancha inmediata, dado que él tiene el récord de la mayor cantidad consecutiva de defensas exitosas en el título en la historia de UFC en 11, una racha que fue eliminada por Cejudo.

Hacer la pregunta aún más intrigante es el hecho de que Cejudo dijo inmediatamente después de derrotar a Johnson que estaba interesado en avanzar para desafiar al ganador del evento principal del campeonato de peso gallo UFC 227 entre T.J. Dillashaw y Cody Garbrandt. Cormier mismo sabe lo que es ser un campeón de dos divisiones, después de haber agregado el cinturón de peso pesado a un manto que ya incluye el título de peso semipesado, pero siente que Cejudo le debe a Johnson para volver a correr la pelea antes de intentar igualar la hazaña de Cormier.

“Amo a Henry y me encanta su idea de que quiere ser un campeón de dos pesos”, dijo Cormier. “Lo bueno es hacer ahora. Pero si alguien merece una revancha, es Demetrious Johnson. Vamos, perdió una decisión dividida después de 11 defensas del título. Si Demetrious Johnson no consigue una revancha, no hay esperanza para ninguno de nosotros en el mundo entero, porque eso significa que nada de lo que puedas hacer garantizará una oportunidad inmediata [revancha]”.

Playing thevil's advocate, Rogan preguntó cuál era la diferencia entre Johnson no obtener una revancha inmediata y Cormier pasando por encima de una revancha Miocic a favor de lo que se percibe como una 'pelea de dinero' con el ex campeón de peso pesado de UFC y actual estrella de la WWE Brock Lesnar.

Después de todo, Miocic hizo historia en el peso pesado convirtiéndose en el primer hombre en la historia de la división en defender el cinturón más de dos veces. Para Cormier, las matemáticas no cuadran, pero aclaró que está más que dispuesto a pelear contra Miocic si Lesnar no puede realizar su reunión programada.

Lesnar no ha peleado desde julio de 2016, y tiene un par de fallas en las pruebas de drogas en su historial, lo que lleva a algunos a preguntarse si los problemas existentes o futuros con la USADA lo harán inelegible para competir cuando llegue el momento de firmar los contratos.

“[Miocic] debería [obtener una revancha], pero se fue a tres [defensas]. Tres es muy diferentes de 11”, atestiguó Cormier. “Y también, si Brock Lesnar estaba mirando a Stipe, eso sucedería, pero te diré esto ahora mismo, te diré esto en el registro: si Brock Lesnar no llega a la pelea por ningún motivo, Lucharé contra Stipe nuevamente”, testificó Comier.