GSP vuelve y ya pide “la cabeza” de alguien

UFC está buscando una gran tarjeta de dibujo en el Madison Square Garden en noviembre. Tal vez podría ser el mismo tipo que encabezó el último show de la promoción allí. Georges St-Pierre dijo a Submission Radio en una entrevista el lunes en Australia que estaría dispuesto a regresar a UFC antes de fin de año.

El ex campeón de peso medio y peso welter de UFC mencionó a New York y Toronto como posibilidades. UFC 230 está programado para el 3 de noviembre en MSG, mientras que UFC 231 estará en Toronto el 8 de diciembre. Ninguna de esas tarjetas tiene un evento principal aún y el UFC está buscando una gran para Nueva York.

“Noviembre? Sí”, testificó GSP cuando se le preguntó acerca de la posibilidad. “También está Toronto en diciembre. Lo que pasa es que lo que me emociona es ¿qué puedo hacer para mejorar mi legado? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi legado? Esa es el número uno. Y también el dinero. Pero el legado número uno, el dinero está ahí”.

GSP no ha peleado desde que derrotó a Michael Bisping para ganar el título de peso medio de UFC en el UFC 217 en MSG en noviembre pasado. Después de esa pelea, St-Pierre abandonó el cinturón, citando un problema digestivo llamado colitis ulcerosa, un producto potencial de él subiendo de peso.

Es bastante seguro decir que la estrella canadiense no luchará en 185 libras pronto. De hecho, GSP podría estar viendo una caída de peso. St-Pierre dijo que no descarta enfrentar al ganador de la pelea por el título de peso ligero de UFC entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor en el futuro.

Nurmagomedov y McGregor se reúnen en el evento principal de UFC 229 el 6 de octubre en Las Vegas, por lo que GSP contra cualquiera de ellos no podría suceder hasta el próximo año. Simplemente no está seguro de si el UFC le daría esa pelea.

“Me interesaría esa pelea”, atestiguó GSP. “Esa es una situación en la que todos ganan”.

“Es una actualización heredada y es un buen dinero; será una gran pelea. Sí. Sin embargo, luché en 170, renuncié a un título. Luché en 185, renuncié a un título. No creo que UFC me permita luchar por el título en 155. Tendrán miedo de que renuncie y dejé la división en ruinas”.

“Desde mi punto de vista, es una situación muy ganadora. Para UFC, es un gran riesgo para ellos. Como dije, soy mayor. Sé que Khabib, he conocido a Khabib muchas veces. Khabib es en realidad más grande que yo. Es un tipo más grande”.

St-Pierre, ex campeón de hace mucho tiempo en las 170 libras, nunca bajó a 155 antes. Pero él cree que podría hacerlo, si es necesario. “Creo que podría hacerlo”, dijo St-Pierre. “Nunca lo he intentado, no soy partidario de los grandes recortes de peso, pero ¿me van a dejar hacer eso? No sé”.

GSP dijo que el UFC lo contactó recientemente para pelear contra Nate Díaz en septiembre, pero que no estaba interesado por múltiples razones. Díaz se enfrentará a Dustin Poirier en el evento principal de UFC 230 en Nueva York. GSP venció al hermano de Díaz, Nick, en 2013. St-Pierre dijo que no estaba entusiasmado con una pelea con el joven Díaz y que no estaría listo para pelear en septiembre de ninguna manera.

“El legado de Nate Díaz no es realmente una mejora para mí, porque la gente ya me ve como un ganador”, asentó GSP. “ Y si gano, dirán que parezco un matón un poco, porque le gané a su hermano mayor. En términos de dinero, va a ser mucho dinero, porque Nate Diaz es un gran nombre. Necesito encontrar tipos que puedan ayudarme a mejorar el legado. Dinero también Estoy en un momento de mi carrera ahora que solo me quedan algunas peleas si decido volver”.

St-Pierre, de 37 años, dijo que no está seguro de cuántas peleas le quedan. Su regreso el año pasado contra Bisping se produjo después de desocupar el cinturón de peso welter en 2013 y tomar un paréntesis de cuatro años del deporte. Lo único que sabe con certeza es que, en algún momento de los próximos tres años, definitivamente estará colgando los guantes. “A los 40 años, ya terminé”, aclaró GSP. “Sin lugar a duda. No voy a luchar en una jaula a los 40 años. Voy a ser un hombre adulto, voy a ser más allá de eso. No importa lo que pase”.