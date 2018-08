Duras palabras de Al laquinta hacia Kevin Lee

Pero el deseo de Lee de luchar contra 'Raging Al' en el próximo evento UFC 229 de pago por evento (PPV) en Las Vegas, donde espera caer en una pelea por el título ligero si Khabib Nurmagomedov o Conor McGregor se lastiman o pierden peso, no funcionará para Iaquinta.

“Kevin Lee es un dweeeb, no gana peso, no merece una oportunidad por el título”, dijo Iaquinta. “Asustado de subir a su clase de peso natural de 170. Lucharé contra él no antes de MSG, él es un pájaro y yo hago lo que quiero. Él es el mariquita del beso del UFC. No tengo idea de lo que eso significa, pero suena bastante mal”.

Lee (17-3), quien sólo tiene 25 años de edad, le dio una decisión unánime a Iaquinta cuando lanzaron manos en UFC 169 a principios de 2014. Desde entonces, ha logrado una racha de 10-2 con seis finales.

Mientras tanto, Iaquinta (13-4-1) tiene marca de 8-2 desde que no logró capturar la corona de The Ultimate Fighter (TUF) 15 hace unos seis años. ¿Esta revancha liviana está haciendo algo?

Lee viene de una victoria dominante de TKO sobre Edson Barboza en abril. Fue una victoria crucial para 'The Motown Phenom', ya que quería recuperarse de su derrota por sumisión a Tony Ferguson en una pelea de título interino de peso ligero en octubre de 2017.

Con la victoria sobre Barboza, Lee se ha ido 6-1 en sus últimas siete salidas. Lee apareció recientemente en el pre-show de MetroPCS UFC 227. Dijo que quiere asumir 'Raging' en la tarjeta UFC 229. Ese evento tendrá lugar el 6 de octubre en Las Vegas, Nevada. Hay una historia entre los dos, ya que compartieron el Octágono en febrero de 2014. Iaquinta ganó esa pelea por decisión unánime.

Kevin Lee is a dweeeb, doesn’t make weight, doesn’t deserve a title shot.. scared to bump up to his natural weight class of 170... I’ll fight him no earlier than msg he’s a bird and i do what i want. He’s ufc kiss ass sissy bag https://t.co/Uz6cCYm70E