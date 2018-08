Adesanya: “Estoy en su cabeza y él está en sus sentimientos"

La pelea enfrentando a los rivales de peso medio se anunció en la conferencia de prensa de UFC 25th anniversary el viernes. Después de varias interacciones durante el fin de semana, incluyendo una reunión casual en su hotel y un intenso enfrentamiento en la conferencia de prensa, “The Last Stylebender” siente que Brunson “ya está asustado” del desafío que le espera en el Madison Square Garden.

“Creo que el tipo ya está asustado, amigo”, le dijo Adesanya a Luke Thomas en el último episodio de The MMA Hour.



"¿Ves cómo se llevó él mismo al escenario? Es gracioso, no tenía la misma energía hace unos 30 minutos en el hotel. Es un cierto tipo de persona porque las personas a su alrededor quieren que se doblegue y venda la pelea. Él sale con todas estas cosas como, 'Oh, eres demasiado flaco hermano', y yo pienso, 'Hermano, esto no es CrossFit”, agregó.

“Ni siquiera soy delgado, solo es gordo. ¿Viste su cuerpo en ese escenario? Él tenía un pequeño soufflé alrededor de su cintura. Ya estoy en su cabeza, y él está en sus sentimientos como Drake”. Aunque parecía que Brunson intentó pelear con Adesanya por Twitter antes del anuncio de la pelea, el especialista en golpes nigeriano afirma que el UFC le dijo para llamar al enfrentamiento.

“No me llamó, el UFC hizo que me llamara”

“Ni siquiera se atrevería a decir mi nombre. Siento que, si rechazara una pelea conmigo, lo haría quedar mal. Lo forzaron a tomar esa pelea porque no se atrevería a llamarme solo. Él estaba tratando de decir, 'Firmar el contrato', pero yo estaba como, 'Hermano, firmé el contrato hace dos días, ¿de qué estás hablando?' Esta no es la WWE y sigo con esa imagen, pero creo que está por encima de su cabeza en este caso. Él nunca ha estado en una pelea como esta. Sé que ha luchado contra Anderson Silva, pero no ha estado en una pelea con nadie como yo, así que creo que es un territorio nuevo para él”.

Cuando se le preguntó sobre las amenazas que debe tener en cuenta cuando se trata de Brunson, Adesanya destacó 'bum rushing' y 'caer en derribos' como los mejores activos de combate de su futuro oponente. “Él cae en un derribo, eso es todo. Has visto mi última pelea y mi primera pelea en el UFC. Has visto mi última pelea, ¿cuántas veces intentó ese tipo derribarme? No fueron malos luchadores”, testificó.

“Brunson, no sé cuáles son sus credenciales como luchador o si es una división All-American, uno o lo que sea, pero independientemente, mi defensa derribada no es algo con lo que él quiera meterse. No veo nada más que él traiga a la mesa. Vamos, mira el currículum de este tipo, mira sus momentos más destacados. Este tipo fue noqueado por 'Jacare' dos veces. A pesar de que golpea con fuerza, está rígido en la forma en que se mueve. ¿Cómo es que Brunson va a golpearme con algo de derecha desde las seis en punto?”.

Adesanya fue tan crítico con el juego de medios sociales de Brunson como el estilo de lucha de los estadounidenses: “Él ni siquiera hace esos videos. Él ni siquiera es tan inteligente. Él colocó fotos mías que ya publiqué en línea de mí con buen aspecto. No hay tiempo de comedia, no hay flujo, todo es torpe, al igual que su estilo. Su estilo de lucha está por todos lados, es horrible”.

Insistió en que no se está presionando a sí mismo para terminar con Brunson, pero no cree que el sexto peso mediano del UFC llegue al final de la primera ronda. “Quiero castigarlo, pero no creo que va a durar una ronda por la forma en que pelea. Incluso en esa conferencia de prensa, si no fuera por Dana White, habría corrido directamente a lo que yo quería. Ya había establecido mi distancia con la mano sobre su pecho y él ya está corriendo hacia adelante con la barbilla hacia arriba. Eso ya me dice cómo se va a enfrentar a esta pelea”, cerró.