Poirier cierra a GSP

La semana pasada, en una conferencia de prensa en Australia, el ex campeón de peso welter y peso mediano de UFC Georges St-Pierre divulgó que estaría interesado en pelear contra el ganador de Ub 229, Khabib Nurmagomedov vs. Conor McGregor, pelea por el título de peso ligero.

“Me interesaría esa pelea”, dijo St-Pierre. “Esa es una situación en la que todos ganan. Es una actualización heredada y es un buen dinero; será una gran pelea. Sí, sin embargo luché en 170, renuncié a un título. Luché en 185, renuncié a un título. No creo que UFC me permita luchar por el título en 155. Tendrán miedo de que renuncie y dejé la división en ruinas”.

Esta noticia no fue bien con el principal contendiente de peso ligero Dustin Poirier, quien ya ha postergado su merecida oportunidad por el título para que McGregor pueda luchar contra Nurmagomedov.

“Nah, no está sucediendo”, dijo Poirier

“Miren, después de vencer a Nate Díaz, estoy luchando por el cinturón”, continuó, asegurando que su colisión del UFC 230 con Nate Díaz será su última parada antes de una pelea por el título. “O estoy peleando contra GSP, pero él no va a tener [una oportunidad por el título] antes que yo”.

“Cuando venza a Nate Díaz y es mi turno de pelear por ese cinturón, cuando gane ese cinturón, cuando la historia mira hacia atrás en todo esto, nadie puede decir que no gané nada. Nunca tomé la ruta fácil. Siempre luché contra los mejores chicos. Nunca he salido de una pelea. Nunca he perdido peso. Lo he puesto todo en la línea todo el tiempo, ganar, perder o dibujar, y eso es lo que quiero que quede en mi legado. Un tipo que simplemente hizo todo y se mantuvo fiel al camino, y todo esto es parte de mi legado”.

UFC 230 contará con una inclinación de peso medio entre Jacare Souza y David Branch. Otro combate de 185 libras está en proceso para la tarjeta. El UFC está tratando de armar a Luke Rockhold contra Chris Weidman II. UFC 230 se lleva a cabo dentro del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. La tarjeta aún no tiene un evento principal.