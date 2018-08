Siguen los planes para UFC 229

Google Plus

A fines del mes pasado, el mejor peleador de peso pesado de Rusia desafió a The Black Beast Derrick Lewis a una pelea en Moscú. Ese peleador era, por supuesto, nada menos que Alexander Volkov, quien parecía ser el próximo en la línea para una oportunidad por el título hasta que Daniel Cormier y Brock Lesnar aparecieron.

Volkov no ha peleado desde marzo cuando derrotó al ex campeón de UFC Fabricio Werdum y no quiere estar fuera por un año entero. Lo que llevó a su desafío de Lewis, que inicialmente estaba dirigido a Curtis Blaydes.

Blaydes que actualmente se está recuperando de su gran victoria de UFC 225 sobre Alistair Overeem no estaba listo para cuando Volkov buscara pelear de nuevo y el ruso esperaba regresar a casa. De manera bastante cómica, Lewis respondió al desafío de Volkov diciendo: “¿Hombre negro en Moscú? Ven a los Estados Unidos”.

Lewis (20-5, 1 NC) viene de victorias consecutivas sobre Marcin Tybura y Francis Ngannou, el último de los cuales recibió fuertes críticas por su falta de acción. Fuera de ese inconveniente, Black Beast tiene marca de 8-1 en los últimos tres años con seis nocauts.

El veterano Volkov (30-6) capturó la mayor victoria de su carrera en el Octágono cuando planeó a Fabricio Werdum en el evento principal de UFC Londres en marzo. Drago es ahora el ganador de seis partidos consecutivos con cuatro finales.

Se espera que UFC 229 presente el regreso del ex campeón de peso ligero y máquina de dinero PPV Conor McGregor, quien colisiona con el rey reinante de las 155 libras Khabib Nurmagomedov en el evento principal de las cinco rondas.