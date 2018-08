Nate Díaz parla sobre UFC

A principios de este mes, se anunció que el contendiente favorito de los fanáticos de la categoría liviana, Nate Díaz, hará su tan esperado regreso al Octágono frente al principal contendiente Dustin Poirier. Se espera que la pareja colisione en el evento principal de UFC 230 el 3 de noviembre en la ciudad de Nueva York.

A fines de la semana pasada, el UFC realizó una conferencia de prensa masiva con todas las estrellas de sus próximos shows, incluyendo a Díaz y Poirier. La promoción también aprovechó esta oportunidad para anunciar una pelea por el título ligero muy esperada entre el campeón Khabib Nurmagomedov y el retador Conor McGregor.

Esta noticia arrojó una sombra masiva sobre todos los demás en la conferencia de prensa, incluido Díaz. Díaz, quien ha sido el mayor rival de la carrera de McGregor, no apreció este giro de los acontecimientos. El nativo de Stockton, California, salió rápidamente del escenario y más tarde twitteó que no pelearía contra Poirier después de todo.

No pelearé en ese programa por el ufc - Nate Diaz en Twitter.

Cuando se le preguntó acerca de este estallido de Nate Díaz, el presidente de UFC, Dana White, no tuvo mucha respuesta, asegurándose de que no era algo que le preocupaba, y que alguien más en la compañía lo manejaría.

“No es mi problema”, dijo White (a través de MMAJunkie). Mientras que Nate Diaz se quedó en silencio por unos días, recientemente publicó otro tweet que implica que sus problemas con el UFC aún no han terminado.

“No puedo comprometerme cuando actúan como una mierda ... “- Nate Díaz en Twitter. Si bien parece que hay una posibilidad legítima de que Nate Díaz se resguarde de su pelea en el UFC 230 con Dustin Poirier, Poirier no parece preocupado.

“No creo que la pelea esté en peligro, no”, dijo Poirier en el MMA Show de Ariel Helwani (transcripción a través de MMAMania). “Hubiera escuchado algo. Tengo el acuerdo de pelea en mi bandeja de entrada, estoy a punto de firmarlo y enviarlo, así que todo avanza como se suponía después de la conferencia de prensa. Creo que estaba molesto por haber asistido a una conferencia de prensa y luego publicitar otra pelea, hablando de Conor como si estuviera allí, cuando el tipo ni siquiera está presente. Creo que simplemente se sintió irrespetuoso “.

¿Crees que Nate Díaz puede resolver sus diferencias con el UFC? ¿Esperas que su UFC 230 pelee con Dustin Poirier para seguir adelante? Solo tendras expectativas por el tiempo y Díaz tendran la repuesta.

