Blaydes espera que Miocic acepte la oferta de pelea

Dos de los cinco mejores peleadores de la división aparentemente ya están ocupados, ya que una pelea entre Derrick Lewis y Alexander Volkov está siendo atacada por el UFC 229. Eso no deja muchas opciones para el hombre que muchos suponían ya ser el contendiente No. 1 antes de la derrota del título de Cormier, Curtis Blaydes, de 27 años. Pero una gran oportunidad podría descansar en el horizonte. Blaydes le dijo a MMA Fighting el jueves que el UFC le ofreció al ex campeón Stipe Miocic una pelea contra él el 10 de noviembre en UFC Denver.

Miocic aún no ha firmado la oferta, según Blaydes, pero 'Razor' espera que lo haga. A los ojos de Blaydes, con el título de Cormier empatado hasta el próximo año, la pelea entre él y Miocic sería la pelea perfecta para consolidar a un verdadero contendiente No. 1. “No siento que sea mi derecho decirle a otro atleta, y mucho menos a otro hombre, cómo se debe sentir sobre una situación, pero si fuera yo, tiene un reclamo legítimo para la revancha [contra Cormier], pero también tengo un reclamo legítimo para una captura de título ahora. Es lo que es”, dijo Blaydes.

“ Ninguno de nosotros va a obtener esa oportunidad por el título este año. Todavía nos quedan cinco meses en el año. No quiero esperar tanto tiempo. Quiero conseguir otra antes de que comiencen las vacaciones. UFC, están detrás de eso, porque como dije, tiene sentido. Es un buen enfrentamiento, sería una buena pelea. Él es bueno, estoy bien, ambos somos buenos luchadores. Mis manos han mejorado mucho. Quiero mostrar las habilidades que he estado desarrollando, y solo pienso, porque vivo aquí en el área de Denver, vivo a 15 minutos del centro de Denver, así que siento que me ayudará a hacer crecer una base de fans aquí. Aquí es donde vivo ahora. No sé cómo Stipe ve el rótulo ... pero espero que realmente lo esté considerando. Realmente, para él, o él me pelea o espera hasta abril. Quiero decir, esa es una larga espera”.

“Quiero hacer que mi argumento para una pelea por el título sea más fuerte”, agregó Blaydes. “Y eso es lo que hace Stipe”. Supuestamente el reingreso de Lesnar a la división arrojó una llave inglesa en los planes de muchos contendientes de peso pesado de UFC. Una estrella de lucha libre profesional de 41 años, Lesnar no ha registrado una victoria oficial en MMA desde su defensa en 2010 del título de peso pesado de UFC sobre Shane Carwin. Lesnar perdió peleas consecutivas luego de Cain Velasquez y Alistair Overeem, luego abandonó las artes marciales mixtas durante cinco años antes de regresar en 2016 para enfrentarse a Mark Hunt en el UFC 200.

Lesnar inicialmente derrotó a Hunt por decisión unánime, sin embargo, esa victoria fue rápida se volcó en un no contest después de que se reveló que Lesnar falló dos pruebas de drogas para el bloqueador de estrógeno clomífeno en el período previo a UFC 200. Lesnar recibió una suspensión de un año por sus pruebas de drogas fallidas, luego se retiró inmediatamente de MMA y regresó a la lucha libre profesional. Al hacerlo, congeló su suspensión. Luego, Lesnar se retiró oficialmente y volvió a ingresar al grupo de pruebas de USADA el 3 de julio, lo que permitió reanudar su suspensión con una fecha de finalización del 8 de enero de 2019.

Eso significa que la división de peso pesado se inmoviliza efectivamente hasta principios de 2019 simplemente para esperar la suspensión de USADA de un hombre que no ha registrado una victoria oficial en casi ocho años. “Lo odio. Simplemente ralentiza nuestras posiciones, ralentiza el progreso, porque el objetivo final es llegar al título, y es como, ya está [decidido]”, dijo Blaydes.

“Pensé que el propósito de nosotros luchando es probar quién se lleva la oportunidad por el título, y luego Brock Lesnar, que no ha peleado en dos años y no ha tenido una victoria legítima en ocho años, porque incluso cuando venció a Mark Hunt, esa victoria fue negada porque dio positivo, por lo que un tipo como él que salta de la fuerza de su popularidad, y no me malinterpretes, sé que es muy popular, al igual que CM Punk es muy popular. Eso no quiere decir que él es bueno. Eso no es lo que eso significa. Me gusta, Will Smith es muy popular. ¿Crees que Will Smith puede entrar allí en 185 y obtener una oportunidad por el título? No. Brock Lesnar, él va a pelear por el título, ir a ganar dinero, y él va a quedar noqueado. Él no es bueno. Es extraño cómo los fanáticos de las MMA están fascinados por sus músculos. Al igual, les gusta ver a un tipo grande con su físico en el octágono. No creen que pueda ganar, solo les gusta verlo en Octagon. No lo entiendo Tal vez solo les gusten sus tatuajes, no lo sé”.

Blaydes admitió que en este punto simplemente tendrá que' esperar a que Brock Lesnar sea noqueado 'por Cormier antes de ver una oportunidad por el título, así que, en lugar de quedarse sentado y quejarse, está concentrado en asegurar la pelea Miocic y en redondear las debilidades de su juego. Con ese fin, ha tenido un compañero de entrenamiento inesperado para ayudarlo últimamente. Aproximadamente un mes después de su brutal nocaut en el tercer asalto sobre Overeem en el UFC 225, Blaydes dijo que Overeem se acercó a él para hablar con él sobre entrenar con él en el gimnasio Elevation Fight en Denver.

“Probablemente sea el mejor compañero de entrenamiento que he tenido, como en cuanto a habilidades”, testifico Blaydes.

“Creo que ve que soy joven, que tengo potencial para crecer mucho, y creo que solo quiere ser parte de eso, y lo aprecio. La primera práctica fue extraña, pero luego hablamos y obtuvimos toda la incomodidad inicial de eso, y luego fue simplemente bueno. Tenemos muchas rondas buenas en el terreno y en el combate, un montón de buen trabajo. Él me ayudó, lo ayudé. Entonces, creo que, a partir de ahora, creo que funciona. ... [Hemos estado trabajando en] solo movimiento, cómo establece ángulos con su trabajo de pies. Es por eso que hace todo ese cambio. He estado cambiando mucho también, yendo de ortodoxo a zurdo e intentando trabajar en mi ofensiva desde ambas posturas”.

Blaydes sigue siendo fácilmente el contendiente de peso pesado más joven a una distancia sorprendente del título de UFC, por lo que sabe que tiene hora de trabajar en su juego. El éxito ha llegado rápido para él. La racha de cuatro peleas ganadas sobre Overeem, Hunt, Alexey Oleynik y Daniel Omielanczuk, que lo convirtió en un luchador de élite en la división, todo se produjo en menos de un año calendario.

Y después de experimentar el reciente nacimiento de su primera hija, y sentirse impulsado por la motivación extra que ha derivado de ser el orgulloso padre de un recién nacido sano, Blaydes está listo para hacer que la historia se repita a medida que mira su próxima gran carrera. “Los próximos 12 meses perfectos es que yo reciba la pelea de Stipe en noviembre”, atestiguó Blaydes.

“Me gana. DC, él pelea con Brock, digamos enero. Le damos a DC unos meses, él disfrutará la victoria, entonces yo y DC nos enfrentaremos. Vencí a DC. Luego, uno de mis compañeros de habitación lo mencionó por todo el asunto de Brock Lesnar, dice que tal vez Jon Jones vuelva a aparecer y que tal vez Jon Jones y yo nos enfrentemos. Todo el mundo está hablando de la lucha del dinero. Jon Jones es la pelea por el dinero. Es legítimo, un verdadero guerrero, un verdadero rudo. Venció a la fila de asesinos en el peso semipesado, un montón de grandes en su mejor momento. Venció a DC dos veces a la ligera. Alegaciones o no, lo respeto y sé que sería una gran pelea “.