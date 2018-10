El sueño no ha terminado aún para Nick Newell

Entonces, ¿esta idea de que una sola pérdida significa el final de su historia?

“La gente quiere decir: te lo dije, es imposible. No puedes hacerlo. Ya es bastante difícil hacerlo con dos manos, y menos con una, pero sé de lo que soy capaz”, dijo Nick Newell. “Mentalmente, estoy todo allí. Cognitivamente, soy una persona inteligente. Físicamente, estoy allí. Tuve un mal día y perdí. La gente tiene días buenos y malos; tuve un mal día. Pero debido a que tengo una mano, es por eso. Pero en mi opinión, eso no es todo. Él era un tipo mejor ese día. Pero yo pertenezco. Volveré y lo demostraré”.

Las heridas de la pérdida aún están en carne viva para Newell, quien ha estado persiguiendo el sueño de UFC desde que pisó por primera vez en un gimnasio de MMA durante sus días en la universidad. Muchos creen que ya había hecho lo suficiente en varios momentos de su carrera mucho antes del verano de 2018.

Que recibiría la llamada cuando tuviera marca de 8-0 o cuando ganara el cinturón de peso ligero XFC. O cuando logró cuatro victorias consecutivas en la primera ronda, incluidas dos en la Serie Mundial de Combates. Pero nunca llegó.

Se suponía que la oportunidad en la Serie de Concurso de Martes en la Noche de Dana White era la vía rápida de UFC que nunca antes le habían ofrecido. Gana, impresiona, entra. Pero Newell no pudo detener los intentos de derribo de Alex Muñoz, y cuando tuvo su mejor oportunidad de detener la pelea con un estrangulador de guillotina, no pudo asegurarlo.

El resultado, dice, fue desgarrador, e incluso ahora, no puede evitar sentir la emoción del momento. Mientras que pocos pueden identificarse con tratar de pelear al más alto nivel con una mano, cualquiera puede entender lo que es trabajar diligentemente para lograr algo y luego alejarse decepcionado.

“Es una locura que haya gente diciéndome que ni siquiera debería intentarlo”, testificó. “Es frustrante porque no quiero que nadie me trate de manera diferente; solo quiero que me traten igual. No estoy haciendo esto por dinero o para ser rico o famoso. Lo estoy haciendo porque soy un competidor. Quiero demostrar que pertenezco y que puedo obtener una victoria en UFC. Lamentablemente, debido a cómo nací, no necesariamente obtengo tantas oportunidades como otras personas para probarme a mí mismo. Para algunas personas, no siempre soy tan bueno como lo que logré; soy tan malo como mis errores. Esa es una manera desafortunada de ver las cosas”.

Newell no intentará cambiar esas mentes, simplemente continuará trabajando. Ya ha vuelto al gimnasio y espera ver qué tipo de ofertas le vendrán después. Consideraría pelear nuevamente en DWTNCS, a pesar de que el bolso de pelea representa un recorte salarial de lo que puede ganar en la escena regional. Él recibiría ofertas de Bellator o de la Liga de luchadores profesionales, y estaría más que dispuesto a intensificar si el UFC necesitara un luchador con poco tiempo de aviso.

En su opinión, ese resultado de UFC sigue siendo una posibilidad real. Él puede recitar los nombres de los mejores luchadores - Mauricio Rua, T.J. Dillashaw, Anthony Pettis - que perdió en su primer encuentro con el Octágono y pasó a grandes cosas.

Habiendo entrenado con peleadores de UFC muchas veces antes, su habilidad para competir a ese nivel ni siquiera es una pregunta en su mente. Se trata de oportunidades y tiempos. Para un atleta profesional de 32 años, ambos son productos valiosos.

“Obviamente, la ventana se está cerrando en términos de tiempo”, mencionó. “No se ven demasiados pesos ligeros de 35 o 36 años que sigan matándolo y haciéndose un nombre por sí mismos. Tienden a centrarse en los chicos más jóvenes. Pero si puedo entrar, conseguir un par de triunfos y hacerme un nombre, puedo demostrar que puedo hacerlo. Creo que aún tengo tiempo suficiente para hacer eso”.

El aguijón de la derrota se ha salvado en parte por todo lo demás que sucede en su ajetreada vida. Todavía es un recién casado, se casó en noviembre pasado con su novia de toda la vida, Danielle. Recientemente compró un nuevo hogar. Él tiene un próspero gimnasio, Fighting Arts Academy CT. Y en noviembre, él y Danielle deben su primer hijo.

“En mi opinión, estoy ganando en la vida”, dijo. “Todos los días, me levanto y hago algo que amo. Tengo mi escuela, tengo estudiantes que me respetan y se preocupan por mí. Tengo la esposa más increíble. Voy a ser papá. Entonces soy una persona feliz fuera de las peleas, e incluso luchando. Aunque perdí, todavía lo pasé bien allí afuera”.

Newell ha vencido las probabilidades antes, muchas veces de hecho. Y si lo hiciera de nuevo aquí, sería su mayor triunfo. Pero la otra posibilidad está ahí, también. Que esta vez, él no vencerá las probabilidades de vivir su sueño. Existe la posibilidad de que nunca tenga otra oportunidad para promocionar a la MMA, y de que la multitud de 'te lo dije' tendrá la última palabra.