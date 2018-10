Patrick vs Holtzman hace una reserva para UFC 229

Una pelea liviana entre Scott Holtzman (11-2 MMA, 4-2 UFC) y el brasileño Alan Patrick (15-1 MMA, 5-1 UFC) ha sido agregada al UFC 229. La primera reserva fue reportada por el noticiero brasileño Combate, aunque todavía no ha sido anunciado formalmente por el UFC. UFC 229 se lleva a cabo el 6 de octubre en T-Mobile Arena en Las Vegas.

La tarjeta principal se emite en PPV después de las preliminares en FS1 y UFC Fight Pass. Holtzman está en alza con su primera racha de victorias desde que firmó con el UFC en 2015. Alternó victorias y derrotas en sus primeras cuatro peleas en la promoción, pero ahora tiene victorias consecutivas en decisiones sobre Michael McBride y Darrell Horcher, ambos en 2017.

Después de la victoria sobre Horcher, Holtzman firmó un nuevo contrato de cuatro peleas con el UFC. Patrick ha ganado tres peleas seguidas desde que sufrió la única derrota de su carrera profesional, un nocaut técnico ante Mairbek Taisumov en UFC Fight Night 69 en Berlín. Después de ese revés, tiene decisiones decisivas sobre Damien Brown, Stevie Ray y Damir Hadzovic.

El último vino en febrero después de que Patrick estuvo al margen durante 18 meses. Con la incorporación, la última alineación del UFC 229 incluye: Champ Khabib Nurmagomedov vs. Conor McGregor - por el título ligero Derrick Lewis vs. Alexander Volkov Jussier Formiga vs. Sergio Pettis Yana Kunitskaya vs. Lina Lansberg Ryan LaFlare vs. Tony Martin Felice Herrig vs. Michelle Waterson Dominick Reyes vs. Ovince Saint Preux Sean O'Malley vs. José Quinonez Scott Holtzman vs. Alan Patrick.