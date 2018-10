Silva: “Soy el gran nombre en Brasil”

Puede que no sea la superfiesta que alguna vez fue, pero un combate entre la leyenda de UFC Anderson Silva y Georges St-Pierre seguiría siendo una de las peleas más grandes en la historia de la promoción. Silva vs. St-Pierre fue objeto de burlas durante años cuando ambos hombres fueron campeones de sus respectivas divisiones, pero lamentablemente la pelea nunca llegó a buen término.

Quizás ahora, sin embargo, con los dos hombres acercándose al final de sus carreras, habrá suficiente demanda para ver a los ex campeones enfrentarse en el octágono antes de que finalmente cuelguen los guantes para siempre. Silva ciertamente parece pensarlo, ya que el brasileño cree que 'todos en el deporte' todavía quieren verlo encadenado con St-Pierre.

“Si absolutamente. Georges es el gran nombre en Canadá; soy el gran nombre en Brasil. Creo que a todos en este deporte les gustaría ver a Georges y Anderson Silva en una súper pelea”, testificó Silva al inquirir en una entrevista reciente. St-Pierre, sin embargo, no está tan interesado en la idea, y le dice a Submission Radio en una entrevista exclusiva que no tiene demasiado que ganar al aceptar una pelea con The Spider en esta etapa tardía de su carrera.

“En este momento, no creo que sea una situación en la que todos ganen, porque tengo mucho más que perder que ganar en este momento la lucha contra Anderson Silva”, dijo GSP. St-Pierre, al parecer, está más interesado en desafiar al ganador de la próxima pelea por el título ligero entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor, con la esperanza de convertirse en el primer campeón de tres divisiones del UFC.

El artista marcial mixto canadiense ganó el título mediano después de presentar al entonces campeón Michael Bisping en el UFC 217, pero dejó vacante el cinturón después de que le diagnosticaran colitis ulcerosa. Silva fue exonerada recientemente de una prueba de detección de drogas fallida y es libre de regresar a la UFC en noviembre.