UFC 229 se va llenando

Si tiene alguna duda de que UFC 229 será uno de los eventos financieros más importantes en la historia de UFC, las ventas de entradas en vivo dicen que no debe hacerlo. Las entradas se pusieron a la venta al público el viernes, después de una preventa que comenzó dos días antes para los miembros del UFC Fight Club.

Para la marca de tres minutos, la compañía ya había vendido suficientes entradas para ser la segunda puerta de eventos en vivo más grande de la historia del deporte. UFC 229, el programa del 6 de octubre encabezado por Khabib Nurmagomedov vs. Conor McGregor por el título de peso ligero, con un rango de precio de boletos de U$$205 hasta U$$2505, solo tuvo unos cientos de boletos, todos en las secciones más caras, disponibles, después los primeros boletos de tres minutos se pusieron a la venta al público.

El show fue reportado como un sellout inmediato, pero todavía quedaba una pequeña cantidad de boletos en el sitio web de boletos de AXS a U$$990 y más, a partir del sábado por la tarde. El viernes por la noche, solo quedaban 300 entradas. Con la forma en que se amplió el espectáculo, el avance ha superado el récord de puertas de Nevada MMA, establecido en UFC 200 de U$$10.746.248.

La mayoría de las entradas para ese programa se vendieron en base a Jon Jones vs. Daniel Cormier por el título de peso semipesado, una pelea cancelada tarde debido a que Jones no pasó una prueba de drogas, y Anderson Silva reemplazándolo en un partido sin título. Brock Lesnar vs. Mark Hunt también fue una parte importante de ese programa, así como el simbolismo de ser UFC 200. En la noche de la pelea, el evento principal real fue Miesha Tate defendiendo el título de peso gallo femenino contra Amanda Nunes.

El avance también superó uno de los eventos más legendarios del deporte, el UFC 129 en el Rogers Centre en Toronto, que atrajo a más de 55,724 fanáticos, pero con precios más bajos. Esa puerta era de U$$12,075,000, para un show encabezado por Georges St-Pierre defendiendo el título de peso welter contra Jake Shields.

Un aspecto clave de la venta rápida de un estadio fue su primera participación en Toronto, que fue una de las más fuertes de la compañía, mercados de pago por visión que datan de mediados de los 90. El récord de todos los tiempos, que este programa no se romperá, es el establecido para UFC 205 el 12 de noviembre de 2016, el primer evento de la compañía en Nueva York, celebrado en el Madison Square Garden. Ese espectáculo estableció el récord de todos los tiempos en cualquier evento celebrado en la arena más famosa del mundo, haciendo U$$17.7 millones.

McGregor capturó el título de peso ligero de UFC superando a Eddie Álvarez. Posteriormente, McGregor fue despojado del título por no haberlo defendido, y Nurmagomedov se convirtió en campeón al vencer a Al Iaquinta el 7 de abril en el Barclays Center en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. En el mercado secundario, las entradas más baratas, originalmente con un precio de U$$205, cuestan U$$ 631 y más. Varios asientos en el ringside tienen un precio de más de U$$10,000, con U$$45,000 actualmente el precio más alto pedido para un asiento de primera fila en el ringside.

El número de boletos en el mercado secundario es sustancialmente más bajo de lo que uno esperaría para un espectáculo que ha vendido casi 18,000 boletos. Debido a precios mucho más altos, la entrada en vivo más grande del UFC estuvo muy por encima de algunas de las enormes puertas del estadio en Japón durante el apogeo de la organización Pride, que nunca se acercó a un espectáculo de U$$10 millones.

El ritmo rápido de la venta de entradas es más impresionante en Las Vegas, que obtiene grandes espectáculos todo el tiempo, en comparación con un espectáculo de gran éxito en un mercado importante como el espectáculo de Nueva York y Toronto.

Históricamente, cuando UFC aumenta los precios de los boletos para establecer un registro de puerta para Las Vegas, los boletos pueden agotarse o acercarse, pero nunca han vendido tantos boletos a la velocidad que lo hicieron para este espectáculo en Las Vegas.