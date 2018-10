Michael Johnson necesita una victoria en el UFC

Después de un viaje de siete años y 17 peleas como una de las élites de UFC en las 155 libras, Johnson hizo una entrada inesperada en la división de peso pluma en enero pasado contra Darren Elkins en UFC, y los primeros cinco minutos de la pelea demostraron por qué Johnson podría convertirse en una fuerza a tener en cuenta con 145 libras.

Con su velocidad rapidísima y sus llamativos ángulos de ataque, 'The Menace' atrapó a Elkins de mala manera hasta que 'The Damage' se mantuvo fiel a su apodo y se abalanzó sobre un estrangulador trasero de segunda ronda para asegurar otra de sus muchas victorias de come-from-behind.

El cambio dramático en el impulso arruinó lo que se suponía que sería el comienzo de un nuevo capítulo prometedor para Johnson en el peso pluma. Pero él no está disuadido. Johnson regresa para su segunda ronda en su nueva categoría de peso el sábado en el UFC Lincoln en una función co-protagonista contra el compañero de escuadra del Elkins Team Alpha Male, Andre Fili.

Y después de pasar por una mala racha que lo ha visto perder cinco de sus últimos seis concursos, Johnson está ansioso por pasar la página y reanudar sus caminos de victoria.

“Definitivamente necesito entrar aquí y obtener una victoria, lo sé”, atestiguó Johnson. “No solo por el bien de mi posición, sino por mi cordura, por una, y por las cosas que quiero [en mi carrera] y por las cosas que quiero en la vida. Tengo que ir allí, tengo que ganar, tengo que seguir progresando”.

"No puedo dar ningún paso atrás ahora"

“Todavía estoy conmocionado por esa pelea (Elkins), como terminé perdiendo. Es como todos los que lo vieron. Estuve haciendo todo lo posible con él durante toda la primera ronda, y cometí un pequeño error, y ese es nuestro deporte, y ese es nuestro mundo, y me costó. Y realmente no me recuperé demasiado bien y me apresuré a salir de un lugar, así que todo lo que saco de eso es que tengo que mantenerme enfocado. Tengo que creer en mi entrenamiento y creer en mí mismo, y creer en lo que puedo hacer. Me congelé en el suelo en esa primera pelea, y eso ya no está sucediendo”, agregó Johnson.

La experiencia de Johnson en UFC St. Louis sirvió efectivamente como una prueba de cómo el peso ligero de larga data podría manejar la caída a 145 libras. Además del resultado de su pelea, Johnson estaba satisfecho con los resultados.

Nunca fue realmente un tipo que tuvo que reducir mucho peso para hacer 155 libras, por lo que se acercó a su debut en peso pluma con precaución. Llegó a la semana de peleas de UFC St. Louis ya cerca del límite de peso pluma simplemente porque tenía miedo de que su cuerpo se enganchara a mitad del corte debido a la naturaleza extraña de la caída a 145 libras. Pero con la ayuda del gurú de corte de peso George Lockhart, esas preocupaciones nunca se convirtieron en un problema.

La transición al peso pluma terminó siendo suave, y ahora Johnson confía en su capacidad para hacer el peso de forma segura, lo que le ha llevado a cargar un poco más de músculo en el UFC Lincoln.

De todos los cambios que ha provocado su movimiento a las 145 libras, Johnson no ha notado más que el cambio general en el estilo de vida que ahora disfruta. Él dice que la necesidad de flotar alrededor de un peso más bajo ha afectado tanto a su dieta como a los patrones de sueño de una manera positiva.

Dice que su cuerpo se siente mejor de lo que lo había sentido en años, y que lo puso en un buen estado mental a pesar de la depresión de pesadilla en la que ha estado luchando desde que sus problemas comenzaron a finales de 2015.

Para romper su racha de mala suerte, Johnson primero tendrá que superar a Fili, un destacado del equipo Alpha Male que está disfrutando la mejor racha de su carrera en el UFC. Después de alternar victorias y derrotas en sus primeros ocho octágonos.