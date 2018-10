¿Tony Ferguson contra Anthony Pettis en UFC 229?

Según los informes, Tony Ferguson terminará su ausencia de un año en el Octágono cuando pelee contra Anthony Pettis en el UFC 229 en T-Mobile Arena en Las Vegas el 6 de octubre.

Steven Marrocco de MMAjunkie informó la noticia el jueves, citando a dos personas con conocimiento de la situación. Ferguson no ha peleado desde el 7 de octubre de 2017, cuando derrotó a Kevin Lee en el UFC 216 en una pelea por el título interino de peso ligero.

Ferguson ganó esa pelea por sumisión en la tercera ronda para mejorar su récord a 25-3-0. Ha ganado 10 peleas consecutivas, y su última derrota fue ante Michael Johnson en mayo de 2012. Tuvo que retirarse del UFC 223 de abril después de que sufrió un ligamento de rodilla desgarrado días antes del evento.

Ferguson (23-3) lleva una racha de 10 peleas ganadas en la pelea. En su última pelea, en UFC 216, derrotó a Kevin Lee para reclamar el título interino.

Esta noticia no es una sorpresa. La lucha de 34 años provocada por una pelea estaba en camino a principios de esta semana. Ahora, se informa que un oponente ha sido finalizado. Pettis tiene una marca de 21-7-0 para su carrera en UFC.

Pettis (21-7), mientras tanto, tuvo una carrera tremenda desde 2010-14 en la que reclamó oro WEC y UFC, usando su clásico 'Showtime kick' para sellar la decisión en su victoria del título WEC sobre Benson Henderson en WEC 53 y terminando Henderson en UFC 164 para reclamar la corona de UFC.

Derrotó a Michael Chiesa en el UFC 226 en julio por sumisión en la segunda ronda. Perdió su combate anterior ante Dustin Poirier en el UFC Fight Night 120 en noviembre de 2017. El enfrentamiento Conor McGregor - Khabib Nurmagomedov será titular en UFC 229.

UFC 229 en T-Mobile Arena estará encabezado por la defensa del título de Nurmagomedov contra el ex campeón ligero y peso pluma de UFC Conor McGregor. La presencia de los antiguos demandantes de títulos Ferguson y Pettis también le da al UFC un posible plan de respaldo de alto nivel en caso de que el competidor del evento principal tenga que retirarse de la pelea.

"Tony Ferguson vs. Anthony Pettis está en proceso para UFC 229 el 6 de octubre, confirma la fuente múltiple. Primero reportado por mmajunkie".

Tony Ferguson vs. Anthony Pettis is in the works for UFC 229 on Oct. 6, multiple source confirm. First reported by @mmajunkie.