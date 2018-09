Una historia del ayer que no se olvida jamás

Para McGregor, fue un monstruoso día de pago. Para Mayweather, ídem, además de la posibilidad de subir el costo de la portada en su colección Girl para todos los medios de comunicación visitantes en Las Vegas.

Para Dana White, era un salvavidas para un año por lo demás malo. Para Showtime, era una sonrisa coriácea. Drake tuvo la oportunidad de ser Drake, y Audie Attar pudo usar mocasines sin calcetines. Para los fanáticos del boxeo, fue como descubrir el número '666' en la parte posterior de sus cabezas colectivas. Para los medios de boxeo, fue una parodia, una prueba más de que el boxeo, como el rock & roll, había muerto hace mucho tiempo.

Teddy Atlas, podría recordarse, estaba de mal humor toda la maldita semana. O, más gruñón de lo habitual. ¿Y n cuanto a los fanáticos de MMA? Bueno, fue agridulce. Un año más tarde se siente como una interesante y, a fin de cuentas, olvidable plataforma de una noche.

Una aventura bling. Un poco lamentable, mucho fuera de lugar, algo de lo que te ríes con tus amigos, y te maravilles de que haya comenzado. Vimos la pelea después de unas cervezas en una noche fuera, y entablar conversación es todo. Muy inocente, si solo se hubiera detenido allí.

Muy pronto estábamos prendiendo fuego a nuestras inhibiciones, y la pelea en sí estaba volviendo a aplicar su lápiz labial en una gira mundial de cuatro paradas. En la noche de luna, parecía bastante bueno, incluso si en Brooklyn, Conor apareció como un proxeneta de plumas brillantes e hizo bromas juveniles debajo del cinturón para aclarar cualquier acusación de que era racista después de llamar a Floyd 'chico' en Los Ángeles.

Estos no fueron más que flirteos. Conor llevaba bien a Gucci, sin duda. Además, a Floyd no pareció importarle. Un año después, puedo decir esto con confianza: el cantinero definitivamente nos sirvió en exceso. La pelea, desde un lado de MMA, fue cautivante al principio, pero pronto se convirtió en algo anticlimático. Las primeras tres rondas 'The King' estuvieron en la cima.

Todavía había un pequeño triunfo en el aire en la conquista misma, todavía ese sentimiento estimulante de '¿cómo terminamos aquí?'. Sin embargo, mientras la droga de la lucha empezaba a ponerse un poco borrosa. La alarma de un coche exterior perturbaba la fantasía, y el reloj de la radio recordaba a todos la hora absurda.

Para cuando Conor finalmente se fue a dormir, las reflexiones comenzaron. La bebida se fue y, cuando salió el sol, los acontecimientos se volvieron a unir ... Conor tirando dinero al aire en Toronto ... Floyd gritaba 'Hard Work' y los patrones gritaban '¡dedicación!'... Paulie Malignaggi una confrontación celosa ... gente susurrando sobre la camisa de boxeo Zuffa de Dana ... '¡La pelea más grande de la historia!' ... cánticos de '49-1, 49-1' ... cánticos de 'Mystic Mac!' ... oh, y la comadreja.

¿No había una comadreja? ¿Cómo nos permitimos terminar en un ring de boxeo? ¿Por qué había estiércol de elefante en el fondo de nuestros zapatos por la mañana? ¿Visitamos un circo en algún momento de la noche? Deberíamos haber cerrado la maldita pestaña. La pelea se vistió apresuradamente entre comillas - Jesús, ¿había estado usando citas para la noche anterior? - y se fue sin despedirse. Qué alivio que se hizo y se acabó.

A los pocos días, después de escuchar a otros compañeros de Floyd, las dudas comenzaron a aparecer. Tan bueno como creíamos que había sido Conor, tal vez la pelea fingía un poco de emoción. Quizás Floyd llevaba a Conor en la primera parte de la pelea. Los memes comenzaron a emerger de Conor y le quitaron el moco, imágenes que se sentían especialmente crueles cuando se miraban a plena luz del día mientras estaban totalmente sobrias.

¿Conor un boxeador? Esos eran mojitos fuertes. Obviamente, ahora que McGregor está de regreso en MMA y tratando de ser fiel, es más fácil reírse de su incursión en el ring de boxeo. Fue un trato de una noche, no significaba nada. Floyd intentó llamar, queriendo visitar MMA, pero no fue demasiado. Incluso un deporte suelto como el MMA tiene estándares. Mayweather y McGregor cobraron una vez, y eso fue suficiente.

Ahora McGregor está de regreso en una relación estable con su octágono. Por ahora de todos modos. El caso es que May-Mac fue una aventura, una experiencia. Las señales de un engaño siempre estuvieron en juego, pero participar en un evento cultural tiende a parecer histórico. ¡A veces tienes que vivir! Y a veces tienes que vivir y aprender.

¿Por qué no dejarse hechizar por la división entre un boxeador invicto y un campeón de MMA en dos divisiones en su mejor momento? ¿Por qué no intoxicarse con algo tan insondable, que nos obliga a todos, escépticos y creyentes, a mirar? Porque retrospect está invicto contra la histeria. La narrativa de 'Imagínese si Conor gana' fue poderosa, y también lo fue el sentido pendiente de la venganza de Conor.

Fue una noche de hedonismo y delirio, un evento fuera de límites que capturó la forma más pura de nuestra espontaneidad, en la que los principios eran convincentes y la libido era dinero. En el momento, fue algo. Un año después, todo parece una tontería y aún más sabiendo que el morocho púgil nunca se animara a entrar en un octágono enjaulado por el ámbito de las MMA.